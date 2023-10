Maltempo di luglio e agosto: Dell’Acqua nominato commissario. Soddisfatto Zaia

«Accogliamo con soddisfazione la nomina a commissario per il maltempo di luglio-agosto in Veneto del dottor Nicola Dell’Acqua. Ringrazio il Governo per avere in questo modo accolto la mia proposta per l’incarico ad un professionista di grande fiducia, che ha gestito nel ruolo di commissario delegato tutte le maggiori post emergenze in Veneto dalla tempesta Vaia in poi. Siamo certi che questa designazione permetterà di accelerare tutti i processi legati agli interventi di ripristino, come pure i risarcimenti».

Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha commentato l’ordinanza emessa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio con la quale il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell’Acqua è stato nominato commissario delegato alla gestione dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto hanno interessato il territorio ella Regione del Veneto. Per fronteggiare i danni causati dal maltempo il Consiglio dei Ministri lo scorso 28 agosto ha decretato un primo stanziamento da 8.330.000 euro per il Veneto.

«Siamo in contatto con il Governo – precisa Zaia – perché, oltre ai fondi già stanziati, che spetterà al Commissario gestire secondo quanto disposto nell’ordinanza, siamo in attesa di conoscere quale sarà la quota di ripartizione che spetta al Veneto rispetto ad ulteriori fondi, anticipati oggi anche nei lavori parlamentari. Cifre che, via via, auspichiamo possano arrivare a cittadini e aziende danneggiati, ma, con ogni probabilità, saranno necessari ulteriori stanziamenti da parte dello Stato».