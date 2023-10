Nogara respinge i commenti razzisti contro Udogie. «Siamo orgogliosi di lui»

Che giochi in Inghilterra con la maglia del Tottenham o che giochi in Italia con quella della Nazionale, Destiny Udogie rimane purtroppo sempre esposto al rischio di ricevere dei commenti razzisti. Li ha ricevuti direttamente da alcuni tifosi del Liverpool, quando aveva postato una sua foto su Instagram dopo la vittoria ottenuta in Premier League contro i Reds. E li ha ricevuti, indirettamente, tra le reazioni al messaggio con cui il Comune di Nogara si è complimentato con lui per l'esordio in maglia azzurra.

Il messaggio era stato scritto sabato scorso, 14 ottobre, nel profilo Facebook del Comune di Nogara. Il calciatore, infatti, è nato a Verona ed è cresciuto a Nogara. Ed il percorso da lui seguito è stato elogiato dall'amministrazione del sindaco Flavio Pasini. Udogie è «il primo Nogarese della storia a debuttare nella Nazionale maggiore di calcio - ha scritto il Comune di Nogara - Dal Circolo Noi di Nogara alla Nazionale. Perché nessun sogno è impossibile. Complimenti Udo!».

Tra i commenti a questo messaggio, alcuni utenti di Facebook hanno scritto messaggi razzisti. C'è chi ha scritto che Udogie è «nato in Lampedusa River», che tra l'altro è una falsità, visto che il calciatore è nato e cresciuto in provincia di Verona. Un altro utente ha scritto che Udogie «è palesemente africano, tanto basta a stabilire la sua esatta collocazione, e dal momento che è africano non può essere italiano. Molto serio, esiste la genetica, basta aprire un libro rudimentale di medicina».

Commenti che sono stati criticati, uno per uno, dal profilo ufficiale del Comune di Nogara, aggiungendo poi un nuovo messaggio per respingere «con sdegno ogni becero commento girato sui social in questi giorni, fatto peraltro da persone non residenti a Nogara. A nome di tutti i cittadini, siamo orgogliosi di Destiny Udogie, un nostro ragazzo nato e cresciuto nella nostra comunità. Vola alto Udo!».