Comitato Verona Sud: «Con ampliamento del Parco Santa Teresa, Via Ongaro va chiusa»

Allargamento del Parco Santa Teresa con la chiusura di Via Ongaro. Una battaglia che da anni il Comitato di Verona Sud sta combattendo e che è stata recentemente portata all'attenzione della vicesindaca Barbara Bissoli e degli assessori Federico Benini e Michele Bertucco. «L'incontro è stato molto cordiale - hanno commentato i rappresentanti del comitato - Siamo soddisfatti e sempre convinti che il dialogo tra cittadini ed istituzioni sia uno strumento indispensabile per una città sempre più vivibile ed a misura d'uomo».

Dialogo che tra il Comitato di Verona Sud e i precedenti amministratori del Comune di Verona non era stato proficuo. Anzi, si era arrivati anche allo scontro tra comitato e l'allora assessore Marco Padovani. Infatti, l'allargamento del Parco di Santa Teresa, sulla carta, era stato già approvato nel 2018. E grazie ai fondi del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) era stata trovata anche la copertura finanziaria per la sua realizzazione. «Nonostante ciò i lavori non sono mai stati iniziati», hanno commentato dal comitato. Parole, a suo tempo, contestate dall'assessore Padovani, secondo cui «l'ampliamento di Parco Santa Teresa è già in atto. L’area sarà inizialmente sottoposta a depaving, ossia alla rimozione dell’attuale pavimentazione. E quindi trasformata da edificabile a verde pubblico. Una prima operazione concreta che non avviene da un giorno all’altro. E la fase successiva riguarderà la viabilità che interessa Via Ongaro».

Una fase successiva di cui ora si dovrà occupare la nuova amministrazione, a cui il Comitato di Verona Sud si è rivolto, trovando ascolto da parte della vicesindaca Bissoli e degli assessori Benini e Bertucco. «Hanno colto le nostre preoccupazioni riguardanti Via Ongaro, che verrebbe a trovarsi proprio al centro del parco - hanno fatto sapere dal comitato - La vicesindaca ha immediatamente capito la criticità che si creerebbe con una strada che passa nel bel mezzo di un parco e si è subito interessata per la sua chiusura».