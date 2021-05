Al mondo della sanità, le onorificenze del comitato rionale dei Filippini di Verona

Un infermiera, un medico e una ricercatrice. A poco più di un anno dall'inizio della pandemia sono queste le tre figure simbolo della lotta contro il Covid a cui il comitato rionale dei Filippini, a Verona, ha scelto di consegnare le annuali onorificenze.

Si sono contraddistinti per il loro costante operato a sostegno e in favore della comunità veronese e per questo sono stati premiati: Cristina Ferrari, infermiera nel reparto Covid dell'ospedale di Borgo Trento; il dottor Simone Cesaro, responsabile del reparto di oncologia pediatrica dei Borgo Trento; la professoressa Evelina Tacconelli, responsabile delle malattie infettive dell'Aoui. A ognuno di loro è andata la Commenda con il simbolo dello storico comitato e la pergamena con le motivazioni dell'onorificenza.



(La consegna dell'onorificenza a Cristina Ferrari)

A consegnare le onorificenze, insieme al presidente del comitato rionale dei Filippini Pierantonio Turco, il sindaco di Verona Federico Sboarina e l'assessore alle tradizioni popolari Francesca Toffali. Presente il presidente della prima circoscrizione Giuliano Occhipinti.

«Vengono oggi premiati - ha sottolineato il sindaco - tre profili diversi di uno stesso mondo che dagli inizi della pandemia ha tenacemente lottato in prima linea per il bene di tutta la comunità. Uomini e donne il cui instancabile lavoro, con il trascorrere del tempo, è stato da molti dimenticato, anche se è continuato, forte e importante ogni giorno come il primo giorno. Una battaglia continua in una guerra che nessuno poteva immaginare e prevedere, ma che grazie all’impegno di medici, infermieri, ricercatori e operatori del settore, è stata affrontata con le migliori risorse umane possibili, pronte a non lasciare, per quanto medicalmente possibile, nessuno indietro. Questo riconoscimento da merito alla loro infinita operatività che, anche oggi, nei nostri ospedali, continua, per il bene di tutti».

«La pandemia ci ha indotto a considerare l'assegnazione di tre commende ad altrettanti cittadini che per valore e dedizione sono stati per noi punto di riferimento - ha precisato il presidente Turco - Per questo abbiamo individuato persone simbolo della lotta al Covid, che con il loro operato rappresentano la tante donne e uomini del mondo sanitario, impegnati ogni giorno in prima linea nella lotta alla pandemia».



(Le onorificenze consegnate)