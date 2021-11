La Valpolicella chiede un distaccamento dei vigili del fuoco a Negrar

Ieri, 9 novembre, il prefetto Donato Cafagna ha presieduto una nuova riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'incontro è tornato ad essere itinerante, dopo la sospensione imposta dall'emergenza Covid, e si è tenuto a Negrar di Valpolicella.

L'intento di riunire il Comitato in sedi diverse da quella di Verona rimane sempre quello di rendere vivo e diretto il rapporto tra il territorio provinciale ed i vertici delle forze dell'ordine locali. Erano infatti presenti, oltre al prefetto, il questore Ivana Petricca, il comandante provinciale dei carabinieri Pietro Carrozza, il comandante provinciale della guardia di finanza Vittorio Francavilla, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Luigi Giudice e il comandante della polizia stradale Girolamo Lacquaniti. E sono intervenuti, oltre al sindaco di Negrar Roberto Grison, anche il consigliere provinciale delegato Silvio Salizzoni, i sindaci di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Caprino Veronese Costermano sul Garda, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Rivoli Veronese, San Pietro In Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna, l'amministratore delegato dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, il responsabile dell'area sanità animale dell'Ulss 9 Scaligera, il presidente dell'unione montana del Baldo-Garda e i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

Il confronto si è aperto con un'ampia illustrazione della situazione della sicurezza, che registra una contrazione dei reati costante negli ultimi tre anni, e dell'articolazione sul territorio dei presidi territoriali e delle attività svolte dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. Di seguito, i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni di categoria e dei sindacati hanno fornito un contributo di conoscenza e formulato proposte utili a proseguire un lavoro comune finalizzato a rendere sempre più efficace e rispondente alle esigenze della collettività l'azione delle componenti della sicurezza.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle problematiche relative alla sicurezza nei centri urbani, con il coinvolgimento dei cittadini attraverso i protocolli di vicinato e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Altri aspetti che hanno costituito argomento di approfondimento sono stati quelli relativi alla sicurezza stradale e al rischio frane, nonché all'assetto idrogeologico. Sotto quest'ultimo aspetto il comandante dei vigili del fuoco ha condiviso l'esigenza rappresentata dagli amministratori di realizzare nell'area un distaccamento di vigili che consenta di rendere più efficace e tempestiva l’azione di soccorso e antincendio.

Tra le questioni sollevate con maggiore forza, anche dalle associazioni di categoria, è quella relativa al contenimento della fauna selvatica (lupi e cinghiali) che provoca danni rilevanti alle coltivazioni ed agli allevamenti. Attenzione particolare, infine, è stata rivolta alle tematiche del lavoro per la lotta al caporalato e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Concludendo i lavori, il prefetto ha dato atto dell'impegno delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, che, anche con il concorso delle polizie locali e delle associazioni di volontariato, garantiscono un alto standard di sicurezza ai cittadini della Valpolicella e dell'area del Baldo. Donato Cafagna ha infine espresso soddisfazione per il rapporto costruttivo con le comunità locali e i sindaci, attraverso il quale si realizza un modello di sicurezza partecipata, capace di venire incontro in maniera concreta alle esigenze delle diverse categorie economiche e sociali e dei cittadini.