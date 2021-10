Vaccino Pfizer nei bambini tra i 5 e 12 anni: il Comitato consultivo della Fda favorevole all'approvazione

Pfizer Inc. e BioNTech SE hanno annunciato che il comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati della Food and Drug Administration (Fda) statunitense «ha votato 17 a 0, con un'astensione, per raccomandare che la Fda conceda l'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) per il vaccino Covid-19 delle aziende nei bambini di età compresa tra 5 e 12 anni». La Food and Drug Administration (Fda) è l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipende dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America. Il Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee della Fda, ovvero il Comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati, è composto da «esperti indipendenti che forniscono consulenza alla Fda su questioni scientifiche e normative, inclusa la valutazione della sicurezza e dell'efficacia del vaccino».

Il comitato, spiega sempre la nota ufficiale, ha esaminato «la totalità delle prove scientifiche condivise dalle aziende, compresi i risultati di uno studio randomizzato e controllato di Fase 2/3 che includeva ~ 4.500 bambini di età compresa tra 5 e < 12 anni (2.268 del gruppo originale e 2.379 del gruppo di sicurezza supplementare)». Secondo quanto si apprende, «i partecipanti a questo gruppo di età hanno ricevuto un regime a due dosi di dosi di 10 µg somministrate a 21 giorni di distanza, un terzo della dose di 30 µg utilizzata per le persone di età pari o superiore a 12 anni». Questo livello di dose, spiega la nota, è stato «accuratamente selezionato per l'uso nello studio sulla base dei dati di sicurezza, tollerabilità e immunogenicità valutati nell'ambito di uno studio sul dosaggio». Lo studio di fase 2/3 avrebbe quindi mostrato «un profilo di sicurezza favorevole, risposte immunitarie robuste e un tasso di efficacia del vaccino del 90,7% nei partecipanti senza precedente infezione da Sars-CoV-2, misurato a partire da 7 giorni dopo la seconda dose». Il Comitato di monitoraggio dei dati per lo studio ha riesaminato i dati e «non ha identificato alcun serio problema di sicurezza relativo al vaccino».

«Abbiamo apprezzato l'opportunità di presentare i nostri dati clinici che dimostrano la sicurezza e l'elevata efficacia del nostro vaccino Covid-19 nei bambini di età compresa tra 5 e 12 anni», ha affermato Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President e Head of Ricerca e sviluppo di vaccini, Pfizer. «Il Covid-19 è una minaccia continua per gli oltre 28 milioni di bambini in questa fascia di età negli Stati Uniti, poiché rimangono a rischio di questa infezione. Circa il 10% di tutti i casi settimanali negli Stati Uniti si verifica in bambini di età compresa tra 5 e 12 anni con un potenziale rischio di complicanze. Inoltre, vaccinare i bambini ci aiuterà ad avvicinarci all'immunità di gregge, con il potenziale per arginare la pandemia prima. Ringraziamo il comitato consultivo della Fda per la sua revisione e raccomandazione positiva a sostegno dell'autorizzazione all'uso di emergenza per aiutare a proteggere questa giovane popolazione».