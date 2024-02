Il Comitato del Bacanal annulla la sfilata del "Venardì Gnocolar" e ora chiede di trovare una nuova data

«La decisione di cancellare la sfilata del Venardì Gnocolar è stata sofferta, ma inevitabile: troppo alto il rischio di sicurezza sia per i cittadini, sia per i numerosi figuranti del Carnevale». È questo il commento ufficiale del Comitato Bacanal del Gnoco dopo la difficile decisione presa questa mattina, venerdì 9 febbraio, di non celebrare la tradizionale sfilata dei carri allegorici e delle maschere per il più atteso appuntamento del Carnevale veronese.

Dal Comitato, attraverso una nota, quindi spiegano: «Il protrarsi del brutto tempo e le previsioni che non lasciavano speranza di miglioramento, non hanno permesso ai carri allegorici, caratterizzati da alta artigianalità e tecnologia, di sfilare in una condizione ottimale che non potesse compromettere il prezioso lavoro di un anno. Senza contare che la pioggia non avrebbe permesso al grande pubblico di godere appieno della festa carnevalesca».

È pur vero che un corteo in formato ridotto ha comunque sfilato lungo il percorso cittadino con in testa il Papà del Gnoco fino a San Zeno, ma anche dal Comitato Bacanal del Gnoco viene evidenziato un sentimento largamente condiviso tra i cittadini veronesi: «Anche se la tradizione del Venardì Gnocolar è stata onorata dal Papà del Gnoco che con la sua corte, le majorettes e le maschere italiane ha comunque sfilato lungo il percorso prestabilito, da Corso Porta Nuova a Piazza San Zeno, la richiesta della cittadinanza è forte e unanime. Da Piazza San Zeno, - chiarisce la nota del Comitato del Bacanal - dove la festa è comunque continuata grazie alla tensostruttura riscaldata, il Sire del Carnevale ha interrogato la piazza sulla possibilità di trovare una data alternativa per mettere in scena la grande sfilata di carri».

Qual è stata la risposta popolare? «Un "sì" unanime si è levato senza esitazione. Il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco - precisa la nota ufficiale diramata in serata - si rende disponibile a lavorare per ripianificare l’evento, in una qualsiasi data congrua che l’amministrazione comunale voglia individuare, per venire incontro al desiderio della cittadinanza di celebrare il rituale carnevalesco di lunga storia».