Per il Cup «non è cambiato nulla: nuovo numero, uguali difficoltà di accesso»

Un centro unico di prenotazione (Cup) «di nome ma non di fatto». I comitati a sostegno degli ospedali di Isola della Scala, San Bonifacio e Villafranca hanno commentato così la novità scattata l'1 agosto scorso: i nuovi numeri di telefono del Cup. Da lunedì scorso, telefonando allo 045-25751, si possono prenotare le attività offerte dall'Ulss 9 Scaligera con impegnativa; mentre telefonando allo 045 2575123 si possono prenotare le attività in libera professione. «In realtà, telefono alla mano, una volta fatto il numero, si deve digitare il distretto dove si vuole avere la prenotazione, sia con impegnativa che in libera professione - hanno spiegato i membri dei comitati - In pratica c’è un numero unico da fare, ma poi rimane tutto come prima. Inoltre nel nuovo cup non è nemmeno compresa l'azienda ospedaliera di Verona, quindi gli ospedali Borgo Roma e Borgo Trento. Ma allora che centro unico di prenotazione è?».

I comitati segnalano inoltre che tramite il cup non sia ancora possibile prenotare visite o prestazioni entro la priorità indicata dalla prescrizione. «Succede infatti ancora che l’operatore faccia presente che non ci sono disponibilità entro la data prescritta - hanno spiegato - Se invece si fa una telefonata all'ufficio relazioni col pubblico viene indicato di inviare una mail con allegata la prescrizione medica. Nel giro di qualche ora si viene richiamati e viene proposta una data entro i termini previsti. Ma chi non ha dimestichezza e non telefona all'ufficio relazioni col pubblico è costretto a telefonare nuovamente, per tentare in altri distretti, oppure si rivolge al privato convenzionato o cerca la prestazione in libera professione. E alla fine i più penalizzati sono sempre gli anziani e i fragili».