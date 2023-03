Come raggiungere Verona durante il Vinitaly: il Comune attiva bus navetta gratuiti per i giorni di festa 

Quattro giornate ricche di appuntamenti all’insegna del vino, per una grande festa aperta a tutta la città. Dal 31 marzo al 3 aprile, in occasione di Vinitaly 2023, torna Vinitaly and the City, con la proposta di una cinquantina di eventi collaterali programmati nel centro cittadino.

Un menù variegato di contaminazioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, per un mix di degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate all’insegna dell’eccellenza enologica tricolore. Il tutto proposto tra piazza dei Signori (Loggia di Fra Giocondo, Loggia Antica, Torre dei Lamberti), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, dove si concentreranno la gran parte degli eventi e le lounge per i tasting.

Come arrivare in Fiera

Treno - Veloce e comodo, il treno è il mezzo ideale per chi vuole ottimizzare i tempi di spostamento utilizzando i bus navetta gratuiti dalla Stazione di Verona Porta Nuova o il percorso pedonale diretto alla fiera. Si tratta anche di una scelta attenta all'ambiente e di rispetto per la città, che permette di snellire il traffico urbano. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova i bus navetta sono in partenza dal marciapiede E, con corse ogni 15 minuti (dalle 8.30 alle 20.30).

Passaggio pedonale dal binario 12 - Chi vuole andare a piedi, può raggiungere la fiera in 10 minuti attraverso il collegamento ciclopedonale che inizia dal binario 12 (in stazione seguire le indicazioni) e, uscendo dal retro della stazione, attraversa lo Scalo ferroviario e conduce su viale Piave. Qui è possibile prendere un bus navetta o proseguire a piedi, seguendo l’itinerario segnalato dalle frecce direzionali.

Auto - Chi sceglie l’automobile per arrivare a Verona, dall’autostrada A22 “Brennero” (Modena-Trento-Bolzano- BressanoneVipiteno) è consigliata l’uscita di Verona Nord, con possibilità di posteggiare nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, in via dello Sport.

Dall’autostrada A4 “Serenissima” (Torino-Milano-Brescia- Venezia-Udine-Trieste) l’uscita più vicina al quartiere fieristico è Verona Sud, con possibilità di posteggio al parcheggio scambiatore della Genovesa da 800 posti. I due parcheggi sono gratuiti e serviti da bus navetta di collegamento con la Fiera.

Bus navetta gratuiti - Oltre alle linee urbane, Atv, in collaborazione con Veronafiere, allestisce nei giorni di manifestazione un servizio gratuito di bus navetta che collega con la Fiera i principali parcheggi scambiatori, l’aeroporto Valerio Catullo e la Stazione di Porta Nuova. Per il pubblico di Vinitaly and the City, fino alle ore 8.30, è disponibile la linea A di collegamento il centro storico (piazza Bra).

Linea A: piazza Bra – Fiera (via Scopoli) - Orario 7.30-20; frequenza 20 minuti

Linea B: stazione Verona Porta Nuova – Fiera (viale dell’Agricoltura) - Orario 8.30-20.30; frequenza 15 minuti

Linea C: parcheggi Stadio – Fiera (viale dell’Agricoltura) Orario 8.30-20.30; frequenza 15 minuti Linea G: parcheggio Genovesa – Fiera (via Belgio) - Orario 6-20; frequenza 15 minuti

Linea H: parcheggio Adigeo – Fiera (viale dell’Agricoltura) - Orario 8.30-20; frequenza 20 minuti

Il Comune e la polizia locale mettono inoltre a disposizione, all’indirizzo www.veronamobile.it e su Twitter (@veronamobile) un servizio informativo aggiornato in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi cittadini e sulla situazione viabilistica generale, segnalando percorsi consigliati, eventuali rallentamenti o incidenti. Ulteriori informazioni disponibili anche sul sito vinitalyandthecity.com e su quello del Comune di Verona.