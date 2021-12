Patente, cambia l'esame di teoria. A Verona lo passano in sette su dieci

Nel 2020, 35.673 cittadini veneti hanno superato l’esame di guida e ottenuto la patente B, pari all'82,6% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz. Ma la guida è solo la fase finale del test. Prima bisogna superare la teoria, dove gli idonei nella regione si fermano al 72,5%, dato superiore alla media nazionale (70,2%). E tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a Belluno (33,1%). Seguono Verona (31%), Rovigo (29,2%), Venezia (28,7%), Padova (27,7%), Treviso (24,8%) e Vicenza (23,6%).

L'esame di teoria si conferma così il vero scoglio da superare. E quanti tra quelli che l'hanno superato da più di cinque anni sarebbero in grado di rifarcela? Una risposta arriva dall'analisi di AutoScout24 ed Egaf edizioni, che hanno simulato un test attraverso 20 quiz emanati dal Ministero. Considerando un massimo di due errori per superare il test (10% rispetto ai quiz), il risultato è sorprendente: pur non trattandosi di una bocciatura completa, dato che gli utenti hanno risposto in media correttamente a 16,7 domande su 20 (la media nazionale è di 16,4), solo poco più di un veneto su dieci (10,4%) oggi supererebbe di nuovo l'esame. Un dato che posiziona la regione al settimo posto tra le regioni italiane per tasso di promossi. E tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su segnaletiche, incroci e limiti di velocità.

E proprio il test di teoria cambierà a partire da domani, 20 dicembre. Si passerà da 40 a 30 domande da svolgere in un tempo massimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e si potranno commettere al massimo tre errori per superare la prova.