Colonnine per la raccolta dei tappi in plastica nel Veronese, per aiutare l'ambiente e promuovere il dono di sangue

Raccogliere tappi in plastica per aiutare l’ambiente e promuovere il dono: è l’abbinata vincente dell’iniziativa “Stappa la solidarietà con Fidas Verona”, promossa dall’omonima associazione di donatori di sangue. Decine di contenitori per la raccolta dei tappi sono stati posizionati in città e provincia, tramite le 79 sezioni di Fidas Verona: sono presenti in scuole, biblioteche, case di riposo e altri luoghi di aggregazione, per permettere a chiunque di contribuire.

Una volta raccolti, i donatori affidano i tappi ad altre associazioni del territorio, che utilizzano il ricavato per finalità sociali, mettendo in circolo la generosità. Sono tanti gli esempi di collaborazione nati in varie zone di città e provincia: la consegna più recente è avvenuta a Lugagnano di Sona, dove l’associazione “Il dono” ha ricevuto un primo carico speciale di tappi dalla sezione Fidas Verona di Marano e Valgatara, attiva in Valpolicella. La prossima avverrà invece a San Bonifacio: qui le sezioni Fidas Verona della zona Est daranno i tappi raccolti all’associazione “Via di Natale” di Aviano, a sostegno di una casa di accoglienza per pazienti oncologici.

«Queste colonnine ci aiutano a rendere visibile ancor di più il messaggio dell’importanza del dono di sangue e plasma, oltre a sensibilizzare bambini e adulti sulla cura del mondo che ci circonda – spiega Chiara Donadelli, presidente provinciale di Fidas Verona –. Ringraziamo tutti i nostri volontari che si danno da fare per veicolare questi messaggi e le tante realtà che hanno aderito al nostro progetto con entusiasmo».

Su ogni colonnina, accanto al logo di Fidas Verona, è riportato l’indirizzo del sito www.fidasverona.it. Lì si trovano tutte le informazioni per scoprire come donare sangue e plasma: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chili e avere un’età compresa fra i 18 e i 65 anni. «È un gesto gratuito e altruista che chi ha questi requisiti può provare a fare; a chi non può, invece, chiediamo di aiutarci a divulgare la cultura del dono, parlandone anche a partire da un semplice tappo di plastica!», conclude la presidente.