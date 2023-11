Sabato torna la Colletta Alimentare in oltre 200 supermercati veronesi

Sabato 18 novembre siamo tutti chiamati a compiere un piccolo grande gesto. Chi andrà a fare la spesa al supermercato vedrà infatti diversi volontari che indosseranno una pettorina arancione, in occasione della 27a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus: coloro che ne hanno la possibilità, potranno contribuire acquistando e donando alimenti non deperibili alle tante persone e famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica.

La Colletta Alimentare, iniziativa con la quale la Fondazione Banco Alimentare Onlus aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

«La Giornata della Colletta Alimentare – ha affermato l’assessota alle Politiche sociali Luisa Ceni – è un’occasione importante per contribuire, come comunità, a garantire l’accesso ai bisogni primari di tante persone e famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà. L’attività che il Banco Alimentare svolge quotidianamente a beneficio del territorio è nota e apprezzata. Le persone e le strutture che ogni giorno beneficiano di questa attività ne sono la dimostrazione, ma sono anche lo specchio delle sempre più numerose richieste di aiuto che provengono dal territorio: per questo invito a tutti a partecipare anche con un piccolo gesto a questa iniziativa perché il contributo di ognuno, se unito a quello di tanti, può veramente portare a grandi risultati e ad un grande aiuto. Verona si è sempre dimostrata una città generosa e sono certa che anche in questa occasione il supporto non verrà meno.

C’è molta preoccupazione per lo stato generale delle famiglie veronesi, dove cresce il bisogno di aiuto e di supporto. Uno stato di disagio collegato a diversi fattori, a cui è sempre più difficile rispondere con le risorse in nostro possesso e con il taglio dei finanziamenti da parte della Regione e dal governo centrale che ci allarma parecchio.

Un ringraziamento va quindi ai numerosi volontari che con il loro servizio rendono possibile lo svolgimento di questa giornata e il reperire risorse alimentari importanti per tanti cittadini e cittadine in difficoltà».

In più di 11 mila supermercati in tutta Italia, oltre 140 mila volontari di Banco Alimentare inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 7600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1700000 persone.

Anche Verona e provincia daranno come sempre un importante contributo, con la presenza di 3800 volontari impegnati in oltre duecento supermercati. Nella nostra regione saranno circa 800 i supermercati che parteciperanno alla Colletta nelle varie province.

L’obiettivo è confermare e se possibile superare i 544mila chili racconti nel 2022, che saranno distribuiti alle 455 organizzazioni partner delle stesse province.

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina in sala Arazzi dall’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni e dalla Presidente Banco Alimentare del Veneto Adele Biondani.

«Affrontare quest’anno un gesto come la Colletta Alimentare, che ormai dopo 27 anni è molto conosciuto e partecipato – ha dichiarato Adele Biondani – ha il valore di riportarci alla dimensione della carità e della condivisione che gli eventi di questo periodo tenderebbero, purtroppo, a far sottovalutare. Ancora una volta un gesto semplice, che possiamo fare tutti, può far sentire meno soli coloro che vivono nel bisogno e nella sofferenza. Grazie».

In rappresentanza dei partner coinvolti con la Colletta Alimentare, alla conferenza stampa sono intervenuti anche Francesco Zavarise, delegato Associazione Nazionale Alpini al Banco Alimentare del Veneto, Luciano Diani, rappresentante dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, il colonnello Cristiano Masciulli, capo ufficio Affari generali del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona e il capitano Claudio Pascali del Terzo Stormo Aeronautica Militare.