Dopo la manutenzione, i ponti sul canale Camuzzoni passano il collaudo

Giornata di collaudo per i ponti di Via San Marco e Via Albere sul canale Camuzzoni, a Verona. Collaudo che ha garantito la totale sicurezza dei ponti, ma che ha provocato qualche disagio al traffico cittadino.

Si è trattato di verifiche d'obbligo a conclusione dell'articolato intervento di sistemazione avviato il 22 marzo sui due viadotti usurati dal tempo. Una manutenzione straordinaria che non poteva più attendere, come certificato dalle ispezioni e dai rilievi tecnici effettuati dal Comune per verificare lo stato di salute dei ponti cittadini.

I lavori sono stati effettuati in contemporanea sul ponte di Via San Marco e di Via Albere, entrambi particolarmente ammalorati. Tanto che nel 2019, in via cautelativa per garantire l'incolumità dei cittadini, il Comune aveva istituito una serie di provvedimenti viabilistici per limitare il transito di carichi pesanti su ciascuno dei due viadotti, su cui fino ad oggi era interdetto il transito di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate. Ora invece, entrambi i ponti tornano alla loro portata originaria, consentendo nuovamente il passaggio sia di autobus che di mezzi pesanti.

I lavori hanno avuto un costo complessivo di 200mila euro, finanziati dal Comune di Verona e dal Consorzio di Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, che ha messo a disposizione un contributo di 100 mila euro. I cantieri sono stati chiusi qualche giorno prima del previsto, consentendo il ritorno alla regolare viabilità in concomitanza con il weekend pasquale.

Nella giornata di oggi, 8 maggio, i due ponti sono stati nuovamente chiusi al traffico, seppur per poche ore. Le verifiche statiche e le prove di collaudo necessitano infatti di rigorose prescrizioni e misure di sicurezza per certificare l'esito positivo delle opere effettuate.



(Panozzo e Padovani)

Sul posto, si sono recati per un sopralluogo il sindaco Federico Sboarina, l'assessore alle strade Marco Padovani e il presidente del Consorzio Canale Camuzzoni Renzo Panozzo.

«Il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza passaggi stradali importanti della città, oggi condizionati nella portata a causa dell’ammaloramento dei viadotti - ha detto il sindaco - Dalla loro costruzione, mai erano stati fatti interventi di rinforzo, sono lavori che non si vedono ma che sono fondamentali. Tutelare la sicurezza dei cittadini è una priorità imprescindibile, per la quale stiamo investendo risorse economiche importanti. Si tratta di opere fondamentali delle quali tuttavia non sempre i cittadini hanno percezione, perché terminati i lavori i viadotti appaiono sempre gli stessi. Eppure, grazie a questi interventi, ne escono profondamente mutati a livello strutturale. Fino ad oggi sono stati ignorati, eppure sono proprio questi lavori che, nel corso del tempo, garantiranno la totale sicurezza e resistenza strutturale dei nostri ponti».

«Il cantiere ha chiuso prima del previsto e ciò ci ha permesso di riaprire il ponte già per le festività pasquali - ha detto Padovani - Questo era un cantiere necessario e non più prorogabile, grazie al quale abbiamo consolidato due ponti importanti su Canale Camuzzoni».