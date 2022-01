Coldiretti, operazione solidarietà: 100 pacchi alimentari a famiglie veronesi in difficoltà

È scattata anche a Verona l'operazione solidarietà di Coldiretti con la distribuzione di oltre 100 pacchi alimentari alle famiglie veronesi in difficoltà segnalate da enti caritatevoli del territorio.

In tutte le province venete gli operatori di Campagna Amica sono attivi in questi giorni nella consegna di prodotti come pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero e legumi destinati alle persone che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia. L'iniziativa si inserisce nell’azione di solidarietà promossa su tutto il territorio nazionale da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia.



Franca Castellani (al centro) durante una consegna

«Le imprese agricole ancora una volta sono in prima linea per sostenere le persone in difficoltà - ha spiegato Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a chilometro zero di Campagna Amica - e dimostrare il legame con le famiglie, le istituzioni e i cittadini veronesi, rilanciando al contempo il ruolo chiave dell’agroalimentare nella ripresa economica e sociale dei nostri territori».