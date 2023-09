Nuovo Codice Appalti, anche Salvini parteciperà al convegno promosso dalla Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha organizzato per martedì 26 settembre, a partire dalle 9, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero in città, il convegno sul nuovo Codice degli Appalti che introduce numerose modifiche e significative novità per la pubblica amministrazione, i segretari comunali e provinciali, le imprese e i professionisti.

Un appuntamento che vedrà la partecipazione, in collegamento video, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

I principi del Codice, tra cui quelli di "risultato" e "tempestività", verranno illustrati dal dottor Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al dottor Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei Conti della sezione Controllo dell’Emilia Romagna e componente della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il compito di approfondire gli aspetti relativi alla trasparenza e alla concorsualità, mentre il dottor Michele Miguidi, dirigente della Provincia di Verona, presenterà le principali novità del codice.

Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni e degli ordini, che devono adottare nei procedimenti le indicazioni contenute nel decreto legislativo 36/2023. Interverranno inoltre: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il prefetto, Donato Cafagna; il presidente di Ance, Carlo Trestini; il presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori, Matteo Faustini; il presidente dell’Ordine degli ingegneri, Matteo Limoni; il presidente del Collegio geometri, Romano Turri; il consigliere dell’Ordine degli avvocati, Luca Sorpresa e il segretario generale della Provincia di Verona e segretario regionale dell’U.N.S.C.P. Veneto Francesco Corsaro.

A moderare l’incontro sarà Amedeo Scarsella, segretario nazionale dell’U.N.S.C.P.

«Risultano esauriti da diversi giorni tutti i posti disponibili in Loggia ma abbiamo già previsto di trasmettere il convegno anche on line – sottolinea il Presidente Flavio Pasini –. Per alcuni aspetti questo nuovo Codice rappresenta l’avvio di una significativa "rivoluzione" del pensare e dell’agire della pubblica amministrazione, in cui, pur restando imprescindibile il principio della corretta procedura, tempi e risultati diventano altrettanto fondamentali nell’azione di ogni funzionario e amministratore. Un Codice è sempre complesso ma i risvolti sulla vita quotidiana di tutti noi cittadini saranno più che concreti: la normativa consentirà di accorciare le tempistiche di opere pubbliche attese anche da tante comunità in territorio veronese».