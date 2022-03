Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch: da Verona a Venezia negozi presi d'assalto e lunghe code

«Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi siamo elettrizzati per la collezione MoonSwatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti». Questo il messaggio social che è apparso poche ore fa sulla pagina Facebook dello store di via Cappello a Verona. Nel capoluogo scaligero, così come a Venezia, è infatti deflagrata la "Swatch mania", con lunghissime code di persone che aspettano pazientemente in fila in via Mazzini nell'attesa di poter entrare nel negozio.

Il motivo? Semplice, l'uscita del nuovissimo "MoonSwatch", l'originale riproduzione in bioceramica del celebre "Speedmaster" dell'Omega, che ha collaborato alla realizzazione della serie. Un orologio che, evidentemente, ha solleticato l'appetito di molti acquirenti, i quali non hanno esitato un istante per procedere all'acquisto in presenza. Online non pare sia al momento possibile acquistarli, anche se sull tema è emersa un po' di confusione tra gli utenti del web, così come circa il fatto che il "MoonSwatch" sia un prodotto limited edition, cosa che al contrario viene ribadito non essere dalla stessa Swatch: «Al momento i modelli della Bioceramic MoonSwatch Collection sono disponibili solo negli store selezionati, ma non è un’edizione limitata», si legge in uno dei commenti social in risposta agli appassionati clienti.

Non solo in Veneto si stanno comunque verificando situazioni come quellle in via Cappello a Verona. Al contrario, a giudicare dalle immagini diffuse sempre via social dai molti interessati all'acquisto, anche in città quali Firenze e Milano il nuovo orologio ha scatenato un vero e proprio "assalto alla diligenza". Un video girato a Napoli parrebbe mostrare addirittura persone in coda sin dalla sera precedente, ovviamente in attesa dell'apertura del negozio.