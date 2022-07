Al casello autostradale di Peschiera code e disagi «dimezzati», la sindaca Gaiulli: «Da oggi finalmente si respira»

Il casello autostradale di Peschiera del Garda è da anni considerato un «punto dolente» per quello che riguarda la viabilità gardesana. Centro naturale nevralgico del traffico per la vicinanza con i parchi divertimento (Gardaland, Caneva, Movieland, Cavour), per raggiungere altre località affacciate sul lago, per la vicinanza con la bretella, la regionale Castelnuovo/Affi. E non solo. È il punto da cui raggiungere altre destinazioni molto frequentate durante la stagione estiva, anzitutto Verona e Valeggio sul Mincio.

Uno snodo fondamentale, e unico, con tutti i disagi che questo può comportare. Lunghe code, da aprile ad ottobre. Tanti e reiterati sono stati finora i tentativi di risolvere la situazione. Negli ultimi giorni, dopo mesi di lavoro, il Comune di Peschiera fa sapere però di aver «messo a segno un importante risultato». Secondo quanto annunciato in una nota, dopo aver lavorato di concerto con l’Autostrada A4 Brescia-Padova, con Veneto Strade, i parchi divertimento, e con la prefettura di Verona a fare da cabina di regia, la situazione «è finalmente migliorata». In effetti, chiunque sia passato per il casello di Peschiera nell’ultimo mese avrà sicuramente notato come la pressione del traffico sia diminuita e le lunghe code si siano fortemente ridimensionate.

«Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto. - spiega la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - È da qualche mese che con l’aiuto e l’impulso della prefettura ci stiamo incontrando regolarmente. Tutte le parti interessate, sedute intorno ad un tavolo, per cercare di trovare una soluzione. E il primo risultato è già sotto gli occhi di tutti». Qual è l’accordo raggiunto? Secondo quanto spiegato nella nota del Comune di Peschiera del Garda «ognuno ha accettato di fare il suo». E così, Gardaland «ha disposto l’apertura dei propri parcheggi in anticipo, alle 8.30, in modo tale da dilazionare le entrate». Ha inoltre «aperto alle auto un parcheggio laterale, fino a questo momento riservato ai pullman, e che è stato concesso in utilizzo a chi arriva da Lazise». Seguendo poi l’esempio del Caneva, che l’ha già in dotazione da un po’, «anche Gardaland si munirà di ingressi telepass per velocizzare tutte le procedure».

Contestualmente, prosegue la nota del Comune di Peschiera, «grazie alla collaborazione con l’A4 Brescia Padova, sono stati posizionati dei cartelli luminosi all’uscita dell’autostrada che indirizzano le auto verso destra, evitando così che il traffico veicolare attraversi e intasi i centri abitati». La Convocazione di un Comitato operativo provinciale di viabilità, il 22 luglio scorso, «ha sancito questo accordo alla presenza di tutti gli attori coinvolti», ovvero i sindaci dei Comuni gardesani, i presidenti dei parchi divertimento, di Veneto Strade, dell’A22, dell’A4 Brescia-Padova, il dirigente dell’Anas e i comandanti delle forze dell’ordine.

«Devo ringraziare in primo luogo la prefettura per aver dato impulso a questo accordo e per aver fatto un grande lavoro di mediazione. - dice Orietta Gaiulli - Prezioso anche il contributo del comandante della polstrada Girolamo Lacquaniti con cui siamo stati e siamo in contatto costantemente». Si apre dunque un nuovo capitolo per il casello di Peschiera del Garda. Anche se, è bene ricordarlo, resta per tanti uno snodo imprescindibile. E quindi sono d’obbligo le raccomandazioni: «Confrontandoci con il comandante Lacquaniti abbiamo individuato quelle che saranno le giornate critiche di quest’estate. - spiega ancora la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - Il bollino nero sarà sabato 6 e sabato 13 agosto. Cerchiamo di non dimenticarlo e, se possibile, di comportarci di conseguenza». E un’altra raccomandazione per evitare di intasare un traffico già in sofferenza: «Qualora notassimo un grande e anomalo afflusso di persone nei centri abitati, verosimilmente è la conseguenza di un incidente in autostrada. Teniamolo presente per poter evitare disagi ulteriori».