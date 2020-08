Domenica prima di Ferragosto, traffico intenso sia sulla A4 che sulla A22

Giornata di traffico intenso sui due tratti autostradali veronesi. Tanti i veicoli in transito sulla A4 e sulla A22 in questa domenica che anticipa la settimana di Ferragosto.

La viabilità è più congestionata sull'autostrada del Brennero, dove in direzione Nord il traffico è rallentato e con code già dalle 7.30 di questa mattina da Nogarole Rocca fino al casello di Trento Nord, quindi in pratica per tutta la porzione scaligera della A22. In direzione Sud, invece, rallentamenti si registrano soprattutto nel tratto altoatesino, da Bolzano a Rovereto.

Sulla Brescia-Padova, invece, le code si concentrano soprattutto in direzione Venezia in prossimità dei caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna, anche se il traffico è rallentato già a partire da Brescia verso il Lago di Garda ed il territorio scaligero.