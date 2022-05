Clown dottori donano tre bilance mediche al reparto di oncoematologia pediatrica di Borgo Trento

A volte anche un grammo può fare la differenza. È così nei reparti ospedalieri che ospitano piccoli pazienti, ancora più in quelli in cui i bimbi entrano per guarire da malattie oncologiche: qui, ogni nuovo strumento diventa un alleato di medici e infermieri impegnati giorno e notte nelle cure dei bimbi ricoverati.

Tre nuove bilance mediche sono state donate martedì al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dispositivi di ultima generazione che vanno a potenziare la dotazione presente.

A consegnarle è stata l’associazione di volontariato clown dottori “Il sorriso arriva subito”, che lavorano in corsia per alleviare la degenza dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

L’acquisto delle bilance è stato possibile grazie al ricavato della Festa della Sparasina e della pesca di beneficenza organizzata nella frazione di Pigozzo dall’Associazione La Sparasina, ente di promozione sociale senza scopo di lucro.

Alla consegna delle bilance hanno partecipato il sindaco Federico Sboarina e l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise. Presenti la direttrice sanitaria Matilde Carlucci e il primario del reparto Simone Cesaro, per l’associazione Il Sorriso Arriva Subito la presidente Aurora Nicolis con la vicepresidente Barbara Begnini e alcuni volontari e le rappresentanti dell’associazione La Sparasina.

«La solidarietà dei veronesi non conosce confini – ha detto il sindaco -.Questa donazione è il frutto non solo della generosità che contraddistingue la nostra comunità, ma anche della sensibilità verso chi si trova a dover affrontare periodi particolarmente difficili della propria vita, penso ai bambini ricoverati e ai loro familiari».

«La festa della Sparasina, così come altre iniziative legate al territorio e ai suoi prodotti, diventano occasione per sensibilizzare su diverse tematiche oltre che per raccogliere fondi che, grazie alla lungimiranza delle associazioni coinvolte, si concretizzano in progetti davvero importanti», ha aggiunto l’assessore al Commercio.