La Clinica San Francesco e gli altri ospedali veronesi tra i migliori per la prestigiosa rivista americana Newsweek

Anche per il 2021, la Clinica San Francesco di Verona, struttura d'eccellenza del Gruppo GHC e punto di riferimento internazionale per la chirurgia ortopedica protesica, rientra nella classifica dei 2.000 migliori ospedali del mondo pubblicata dalla prestigiosa rivista americana Newsweek e, rispetto al 2020, sale di 6 posizioni guadagnando il quarantacinquesimo posto su un totale di 108 ospedali italiani.

Sanità veronese al top

Ben altre quattro strutture veronesi sono menzionate nella classifica dei migliori 108 ospedali in Italia, vale a dire l'ospedale di Borgo Trento che secondo Newsweek si piazza nella "top ten" delle migliori strutture italiane ed esattamente al decimo posto, davanti agli Spedali Civili di Brescia. A seguire, al ventunesimo posto troviamo l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, mentre al quarantaquattresimo posto vi è il "Mater Salutis" di Legnago e al cinquantesimo posto troviamo la clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. In cima alla classifica, al primo posto, invece, troviamo il Policlinico Gemelli di Roma.

La classifica

La classifica, pubblicata per il terzo anno consecutivo, si basa sulla ricerca svolta in collaborazione con la societa? Statista, prende in esame le strutture ospedaliere di 25 paesi, tra cui oltre all'Italia, anche Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, che si distinguono per eccellenza, presenza di medici illustri, assistenza infermieristica di prim'ordine e utilizzo di tecnologia all'avanguardia.

La ricerca si basa su tre tipi di fonti: il parere degli esperti (oltre 74 mila tra medici, direttori di ospedali e professionisti sanitari sono stati invitati a partecipare a un sondaggio internazionale online), i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti e i KPI sanitari (Key Performance Indicators), indicatori che misurano le performance ospedaliere.

La clinica San Francesco

La Clinica San Francesco, diretta dal prof. Piergiuseppe Perazzini, si distingue per l’approccio innovativo alla cura dei pazienti e l’implementazione di tecnologie di ultima generazione. È stata la prima in Italia e tra i primi centri in Europa ad applicare l’aggiornamento 4.0 del robot MAKO, posizionandosi come punto di riferimento nazionale per gli interventi ortopedici protesici robot-assistiti e per la chirurgia robotica della mano e del gomito, con interventi innovativi di protesi del trapezio metacarpale necessari nei casi di artrosi avanzata o rizoartrosi. Inoltre e? Struttura di Riferimento Regionale per la chirurgia robotica, oltre che centro di formazione di Ortopedia Robotica Europea (“C.O.R.E.”) con un’intensa attivita? di training per chirurghi provenienti da tutta Europa e centro #SICM di riferimento della Societa?’ Italiana di Chirurgia della Mano.

Per il prof. Perazzini, che dieci anni fa per primo ha introdotto la chirurgia robotica ortopedica in Italia e ha eseguito con la sua equipe oltre 3000 interventi di protesi di anca e ginocchio «questo e? un grande riconoscimento per una struttura di piccole dimensioni come la San Francesco che si trova in una posizione migliore rispetto a tante altre realta? ospedaliere italiane considerate di eccellenza e che e? riuscita a migliorare in un solo anno, nonostante le difficolta? legate alla pandemia. La classifica - conclude Perazzini - esprime non solo i parametri che vengono comunicati dalla struttura, ma soprattutto un indice di gradimento del paziente la cui valutazione si basa non solo sull'esito positivo dell'intervento, ma tiene conto anche dell'ambiente confortevole, dell'assistenza ricevuta dal personale infermieristico e dimostra come qualita? e innovazione siano gli obiettivi da continuare a perseguire».