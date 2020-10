Il clima perfetto in casa, anche durante l'autunno

L’autunno è una splendida stagione di mezzo: niente più afa, i colori virano verso tonalità calde, il clima è ancora mite. Eppure con l’autunno arrivano anche le prime piogge e l’umidità può diventare fastidiosa. In questo momento però non è ancora consentito accendere il riscaldamento domestico, né centralizzato né autonomo, regolamentato da norme precise e dalla zona climatica di appartenenza1 .

Cosa fare? Invece di spegnere il climatizzatore, continuiamo a usarlo. Per esempio, in funzione deumidificazione: perfetta quando fuori piove, non abbassa la temperatura ma permette di regolare la percentuale di umidità dell’ambiente.

Se partiamo per vacanze fuori stagione o se siamo via per una trasferta di lavoro la Modalità Vacanza dei sistemi di climatizzazione Hitachi Cooling & Heating è invece la soluzione ideale per non trovare la casa troppo fredda al nostro ritorno: possiamo impostare il funzionamento in riscaldamento a una temperatura minima di mantenimento (10°C – 16°C) anche in caso di un’assenza fino a 99 giorni.

Con la pompa di calore - programmabile direttamente da smartphone o tablet, attraverso l’App Hi-Kumo – attiviamo invece il funzionamento in riscaldamento in base alle nostre esigenze: per avere il massimo comfort sia quando torniamo a casa dopo il lavoro, sia quando siamo in smart working tutto il giorno.

«Non dimentichiamo inoltre che a fine stagione è essenziale pulire correttamente il climatizzatore - afferma Paolo Caimi, Marketing and Technical Manager di Hitachi Cooling & Heating per l’Italia e continua –per evitare che nell’unità interna rimangano muffe e polveri che alla successiva accensione del condizionatore provocherebbero cattivo odore e il rischio di diffondere in ambiente aria non proprio pulita. Su tutti i climatizzatori della nostra gamma FrostWash per esempio è possibile effettuare la pulizia interna automatica. FrostWash non è un semplice sistema di filtrazione e purificazione dell’aria, ma una tecnologia avanzata esclusiva Hitachi che cattura, congela, lava ed elimina il 91% di batteri e l’87% di muffe2 presenti sulla superficie dello scambiatore dello split».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1Decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 26 agosto del 1993

2Riduzione di batteri e muffe secondo i test effettuati sul modello RAK-35RPE / RAC-35WPE dal Kitasato Research Center for Environmental Science - Machida, Japan