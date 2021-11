Qualità della vita, la classifica: Verona perde posizioni ma è la migliore del Veneto

La città di Verona è stabile nella classifica sulla sostenibilità ambientale, ma la provincia è leggermente in calo nella graduatoria sulla qualità della vita. Ad una settimana dalla pubblicazione di Ecosistema Urbano 2021, studio che ogni anno viene realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, ecco una nuova classifica. La pubblica oggi, 15 novembre, ItaliaOggi con l'intento di dare la misura di un concetto astratto e particolare: la qualità della vita. È una ricerca giunta alla 23esima edizione, realizzata insieme all'università La Sapienza di Roma e in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.



(La classifica pubblicata su ItaliaOggi)

La classifica nazionale vede al primo posto la provincia di Parma, poi Trento e Bolzano. In fondo alla classifica ci sono Foggia, Napoli e Crotone. Le prime tre e le ultime tre non sono altro che un piccolo dettaglio, che però rivela quanto la differenza tra Nord e Sud Italia sia ancora forte.

Verona è la prima provincia del Veneto in questa classifica ed è l'unica tra le prime 10. Rispetto all'anno scorso, però, il suo punteggio è diminuito e per questo è scivolata dal sesto all'ottavo posto.

Nove gli ambiti presi in considerazione dalla ricerca pubblicata da ItaliaOggi e la provincia di Verona è migliorata molto in tre di questi ambiti: Affari e Lavoro, Reati e Sicurezza e Sistema Salute. Peggiori risultati rispetto al 2020 nei parametri che riguardano Ambiente, Sicurezza Sociale, Istruzione e Formazione, Popolazione, Reddito e Ricchezza. Impossibile, infine, fare un confronto con l'anno scorso per quel che riguarda il Tempo Libero, viste le restrizioni vissute nell'anno di inizio della pandemia.