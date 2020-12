Qualità della vita, classifica Sole 24 Ore: Verona quarta, la migliore del Veneto

Dopo aver scalato la classifica delle città dove si vive meglio realizzata e pubblicata da ItaliaOggi, Verona sale anche nella classifica sulla qualità della vita che ogni hanno viene resa pubblica dal Il Sole 24 Ore. Nella graduatoria di ItaliaOggi, il territorio scaligero era passato dal 23esimo posto del 2019 al sesto di quest'anno. Mentre in quella de Il Sole 24 Ore, il piazzamento è migliore anche se il salto in avanti è stato più piccolo. L'anno scorso, per il principale quotidiano economico italiano, Verona era la settima provincia dello Stivale per qualità della vita. Quest'anno è quarta.

COME È STATA REALIZZATA LA CLASSIFICA

L'indagine sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore di quest'anno, come quella del 2019, ha preso in esame molti più indicatori rispetto al passato per essere ancora più accurata. I parametri per misurare il benessere dei vari territori fino al 2018 erano 42, mentre negli ultimi due anni sono diventati 90 indicatori, suddivisi in sei tematiche. Ogni macro-categoria ha quindi 15 indicatori, che sono gli stessi dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Il 2020 però non è stato un anno come tutti gli altri e la classifica ha dovuto tenere in considerazione la pandemia di Covid-19 arrivata da febbraio in Italia. Per misurarne l'impatto nelle diverse province è stato utilizzato l'indicatore dei casi di positività al coronavirus ogni 1.000 abitanti. Un indicatore a cui è stato inoltre dato un peso specifico doppio rispetto a tutti gli altri.

LA QUALITÀ DELLA VITA A VERONA

Il miglior piazzamento nelle sei aree tematiche della classifica, Verona lo conquista in ricchezza e consumi, dove è 11esima. In ambiente e servizi è 13esima, in affari e lavoro è 14esima, in demografia e società è 35esima, in cultura e tempo libero è 36esima, in giustizia e sicurezza è 49esima.

Tra i 90 indicatori, solo uno vede Verona al primo posto, quello dei soldi spesi pro capite al botteghino per assistere agli spettacoli, indicatore che ovviamente si trova nella categoria di cultura e tempo libero. Eccellenti però anche il terzo posto nell'indicatore della partecipazione alla formazione continua (categoria: ambiente e servizi) ed il terzo posto nell'indicatore dell'assorbimento del settore residenziale (categoria: ricchezza e consumi).

IL VENETO NELLA CLASSIFICA GENERALE

La prima posizione nella classifica nazionale è occupata da Bologna, seguita da Bolzano e Trento. Verona è dunque la prima provincia del Veneto ed è l'unica tra le prime 10. Il secondo territorio veneto è quello di Vicenza, 25esima in classifica generale. Treviso è 29esima, Padova 31esima, Venezia 33esima, Belluno 46esima e Rovigo 64esima.