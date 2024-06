Migliori ospedali italiani, Aoui quarto. «Attrae malati ma non personale»

Il Ministero della Salute ha pubblicato la classifica dei 20 migliori ospedali principali d'Italia e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) si è classificata al quarto posto. Un risultato che però mostra gioie e dolori della struttura scaligera.

L'azienda si è posizionata al primo posto tra gli ospedali veneti, che sono tre in questa graduatoria del Ministero. All'undicesimo posto c'è infatti il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e al 18esimo c'è l'azienda ospedaliera di Padova.

La classifica si basa sulle schede di dimissioni ospedaliere del 2022, tenendo in considerazione due fattori: la tipologia dei ricoveri e la mobilità dalle altre regioni. In sostanza, la qualità degli ospedali è stata calcolata unendo la loro capacità di trattare casi complessi e l'attrazione esercitata verso pazienti provenienti da altre regioni. La somma di questi due valori ha permesso ad Aoui di salire al quarto posto in Italia, dietro a tre ospedali milanesi: il Galeazzi Sant'Ambrogio, l'Humanitas di Rozzano e il San Raffaele.

Un risultato a cui hanno contribuiti «il notevole impegno e la professionalità del personale sanitario, tecnico e amministrativo» di Aoui, ha dichiarato Luca Molinari, responsabile del settore sanitario per la Uil Fpl di Verona. «Questo prestigioso risultato è il frutto di un costante impegno nel garantire elevate cure ai cittadini veronesi - ha aggiunto Stefano Gottardi, segretario generale della Uil Fpl Verona - L'ospedale è riuscito ad attrarre un considerevole numero di pazienti provenienti non solo dal Veneto, ma anche da altre regioni italiane e persino dall'estero, soprattutto coloro affetti da patologie complesse».

L'eccellenza dell'Aoui non sarebbe però adeguatamente valorizzata, sostiene Molinari, evidenziando come «il personale del sistema sanitario regionale del Veneto si collochi all'ottavo posto a livello nazionale per retribuzione. Questa situazione, unita alla carenza di parcheggi, all'aumento del carico di lavoro e ai ritardi derivanti dall'implementazione del nuovo sistema informatico ospedaliero ha reso poco allettante l'assunzione immediata a tempo indeterminato, come succede per gli operatori sociosanitari che non rispondono alla chiamata». E questo è «un grave danno per l’ospedale - ha spiegato Gottardi - che porta difficoltà nell'assistenza nei reparti e mette a rischio la sostenibilità dei servizi essenziali per mantenere le attività complesse per la mancanza di oss, che rifiutano l’assunzione poiché gli stipendi sono al di sotto delle aspettative e non sufficienti per vivere in una città costosa come Verona».

«Abbiamo richiesto all'assessora regionale Manuela Lanzarin e al governatore Luca Zaia un incentivo economico per il personale dell'azienda che sta affrontando la crisi aggiuntiva del sistema informatico ospedaliero insieme alle altre sfide, ma non abbiamo ricevuto risposte - hanno concluso i due sindacalisti di Uil Fpl Verona - Possibile tale disinteresse di ciò che sta accadendo nell’ospedale cittadino? Comunque ci permettiamo un plauso a tutti i professionisti di questo ospedale che, malgrado tutto, lavorano quotidianamente per garantire la salute a Verona e offrono cure e conforto anche psicologico, con grande professionalità, alle persone che soffrono. Solo quando ci sarà equità anche nei compensi, potremo davvero celebrare e sperare che questo ospedale ritorni attrattivo per il personale».