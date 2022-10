Classifica mondiale delle università, Verona è 15esima tra le italiane

È stata pubblicata ieri, 12 ottobre, la classifica per il 2023 del Times Higher Education (The) "World University Rankings", cui hanno preso parte circa 1.800 istituzioni. La graduatoria valuta in 104 Paesi del mondo le università che svolgono tanta ricerca. E gli atenei sono soppesati secondo vari criteri, quindi non solo ricerca ma anche insegnamento, prospettive internazionali, citazioni e reddito del settore.

Per il settimo anno consecutivo, la migliore università del mondo è quella inglese di Oxford, seguita dall'americana Harvard e da Cambridge (Regno Unito). E le prime undici posizioni sono occupate da atenei degli Stati Uniti o del Regno Unito, mentre al 12esimo posto si piazza l'università svizzera Eth di Zurigo.

In Italia, la migliore università secondo questa classifica è quella di Bologna, al 161esimo posto. Seguono al Scuola Normale Superiore di Pisa e l'università Humanitas di Milano, la quale è la migliore new entry tra gli atenei italiani.



E rispetto al passato, l'università di Verona ha migliorato il suo posizionamento generale nella classifica mondiale, passando dalla fascia tra il 401esimo e 500esimo posto, dove era stabile dal 2017, alla fascia 351-400.

Tra gli atenei italiani, Verona è 15esima. E osservando le performance considerate nelle specifiche aree valutate, Verona migliora nel punteggio e nel posizionamento nelle aree didattica, ricerca e citazioni riconfermando per quest’ultima il punto di forza dell’ateneo. Sostanzialmente confermati, infine, i punteggi nella dimensione internazionale e nell'area delle entrate dal settore industria.