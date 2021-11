Ecosistema Urbano, Verona 69esima nella classifica delle città più green

Sul quotidiano nelle edicole questa mattina, 8 novembre, Il Sole 24 Ore ha pubblicato il 28esimo rapporto intitolato Ecosistema Urbano. L'indagine è realizzata da Legambiente e Ambiente Italia ed è basata sui dati di Legambiente relativi al 2020. Un anno diverso da tutti gli altri a causa della pandemia da coronavirus; un anno che ha costretto ad imporre il lockdown ed altre misure restrittive per ostacolare i contagi. Ci si aspettava un report sulla qualità ambientale dei capoluoghi di provincia stravolto dal Covid-19. Ed alcuni parametri, effettivamente, mostrano dati nettamente diversi rispetto al 2019. Un esempio è quello del trasporto pubblico locale, praticamente dimezzato. Altri fattori presi in considerazione, invece, sono cambiati poco rispetto alle attese. La qualità dell'aria, ad esempio, è migliorata ma non di molto. Ed anche la classifica finale, quella che mette in fila i capoluoghi di provincia dal più green a quello più problematico dal punto di vista ambientale, non mostra grandi stravolgimenti.

Nella graduatoria, Verona ha fatto un piccolo passi in avanti. L'anno scorso era 70esima e quest'anno è al 69esimo posto. Una posizione che sintetizza i risultati di 18 parametri presi in considerazione, tutti raggruppati in 5 macro-aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. I risultati migliori della città scaligera sono nei settori ambiente e mobilità. Verona è 4a nel solare pubblico, 13esima per passeggeri nel trasporto pubblico, 27esima nel numero di alberi in aree pubbliche, 35esima per piste ciclabili e 37esima per verde urbano. I valori peggiori, invece, riguardano l'aria e l'acqua con l'86esimo posto nell'efficenza della depurazione, l'85esimo per le polveri sottili, l'83esimo per consumi idrici e l'81esimo per gli eccessi di ozono nell'aria. E non è buono neanche il 76esimo posto nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Nella classifica nazionale, i primi tre posti sono occupati da Trento, Reggio Emilia e Mantova. A livello regionale, solo Belluno e Treviso sono tra le migliori 10 d'Italia (rispettivamente ottavo e nono posto). Venezia è 28esima, Padova 36esima e Vicenza è 60esima. Dietro Verona c'è solo Rovigo (87esima).