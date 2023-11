Verona tra le 10 città italiane con le corse in taxi più costose

Una corsa in taxi a Verona costa di più rispetto a Roma, a Milano o Napoli. E chissà se con le regole semplificate con cui anche il Comune scaligero potrà aumentare le licenze ci sarà una maggiore concorrenza ed un abbassamento dei prezzi.

Ieri, 6 novembre, è stata una giornata con delle novità per il mondo dei taxi. È stata infatti trasmessa la circolare del Ministero delle Imprese e del Ministero dei Trasporti in cui vengono spiegate ai Comuni le soluzioni alla carenza dei taxi introdotte dal cosiddetto Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre.

E sempre ieri, sul Il Sole 24 Ore, sono stati pubblicati i risultati di un monitoraggio sulle tariffe dei taxi realizzato dall'Art (Autorità di regolazione dei trasporti). La ricerca è terminata il 20 aprile scorso ed ha generato due classifiche sui costi delle corse in taxi nelle città italiane con più di 100mila abitanti. E in queste classifiche, Verona è sempre tra le prime dieci città in cui i taxi costano di più.

Per rendere confrontabili i prezzi, l'Art ha stabilito un parametro standard: una corsa urbana di una persona senza bagagli fatta alle 10 del mattino di un giorno feriale su prenotazione. E questo parametro standard è stato applicato per una corsa breve (5 chilometro più 5 minuti di sosta) e per una corsa lunga (10 chilometri più 10 minuti di sosta).

In questo modo l'Autorità di regolazione dei trasporti ha ottenuto due classifiche. In quella delle corse brevi, Verona è prima tra le città venete e nona in Italia con un costo di 15,5 euro. A Venezia il costo è di 15,1 euro, a Vicenza 11,3 euro e a Padova addirittura 6,9 euro (la più economica in assoluto nella classifica nazionale). Nella classifica delle corse lunghe, Verona è ottava con un costo di 26,3 euro, seconda in Veneto solo al capoluogo Venezia che è la più cara in assoluto tra le grandi città con 30,2 euro, mentre Padova rimane la meno costosa con 15,1 euro. Quindi una corsa standard lunga a Padova costa come una corsa breve a Venezia e meno di una corsa breve a Verona.

E per aumentare il numero di licenze, i Comuni hanno adesso delle regole semplificate, come spiegato nella circolare ministeriale congiunta di Mit e Mimit. In via sperimentale, potranno essere rilasciate licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. Queste licenze dovranno essere temporanee o stagionali e la loro durate non potrà superare i dodici mesi (non necessariamente consecutivi e prorogabili per un massimo di altri dodici mesi).

E sono state semplificate le regole anche per i comuni che sono capoluogo di regione, che sono sede di città metropolitana o che hanno un aeroporto. In questo caso sono una settantina i comuni interessati, tra cui Verona, e potranno incrementare il numero delle licenze taxi fino al 20% di quelle già rilasciate, mediante un apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata.