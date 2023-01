Classifica città più educate d'Italia: in testa Padova e Verona, in coda Venezia

Padova e Verona sul podio delle città più educate d'Italia. Venezia in fondo alla classifica. Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, ha realizzato uno studio per individuare le città da cui prendere esempio e quelle che invece devono migliorare. Individuati, inoltre, i comportamenti maleducati più diffusi, come il passare molto tempo al cellulare in pubblico e il non concedere la precedenza ai pedoni.

Sul podio della classifica di Preply si collocano Padova al primo posto, Firenze al secondo e al terzo a pari merito ci sono Modena e Verona. In una scala da 1 a 10, dove dieci equivale al livello massimo di maleducazione, Padova totalizza il livello più basso in nove dei dodici comportamenti presi come riferimento per l'analisi.

Mentre tra le città che più maleducate, Venezia si aggiudica l'infelice primato, davanti a Catania e Parma. E non sorprende che i comportamenti maleducati più diffusi siano quelli legati alla concentrazione di un gran numero di persone in poco spazio: a Venezia, che accoglie ogni anno quasi 13 milioni di turisti, saltare la fila e non rispettare lo spazio altrui sono infatti due dei comportamenti che hanno ottenuto il punteggio maggiore.

Lo studio completo è disponibile qui ed è basato sull’opinione di oltre 1.558 abitanti delle 19 città più grandi d’Italia in merito a 12 comportamenti e alla loro frequenza. I dati raccolti sono stati elaborati in modo da ottenere un punteggio per ciascun comportamento e ciascuna città.