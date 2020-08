Meglio cartacei che digitali, Verona primo capoluogo veneto per i libri

Per l'ottavo anno consecutivo, il sito internet Amazon ha realizzato la classifica delle città italiane che acquistano più libri. La graduatoria prende in esame il numero di libri ed e-book pro capite acquistati dai clienti Amazon in città con più di 90mila abitanti. Rispetto all'anno scorso, Verona ha perso posizioni, scivolando al settimo posto in classifica, ma è diventato il primo capoluogo del Veneto, dato che Padova è scesa dal podio insieme a Bologna e si è piazzata all'ottavo posto.

La classifica, riportata da Ansa, vede al primo posto Milano, seguita da Roma e Torino. A livello nazionale si registra una forte crescita dei capoluoghi del Meridione, con Napoli che per la prima volta è entrata tra le prime dieci posizioni. Fuori dalla top ten, ma in ascesa ci sono Palermo, Bari e Reggio Calabria. Due, invece, le citta settentrionali che rientrano tra le prime dieci: Genova e Trieste.

Oltre ad essere la prima in assoluto, Milano è anche la città che compra più libri in formato digitale su Amazon. In questa sotto-categoria, Verona è nona, preceduta da Roma, Torino, Bologna, Genova, Firenze Padova e Trieste. Decima è Cagliari.

Anche nei vari generi letterari, il capoluogo lombardo è sempre al primo posto. Mentre Verona spicca solo per il quarto posto nella classifica dei romanzi rosa.