Classifica Amazon delle città italiane che leggono di più: Verona è nona

Verona è al nono posto nella classifica Amazon delle città italiane che leggono di più. Anche quest'anno, l'azienda di commercio elettronico ha stilato la lista delle città italiane che non vogliono rinunciare alla lettura. Che sia estate o inverno, giorno o notte, gli italiani si confermano grandi lettori, ognuno con il proprio genere e titolo preferito, ma tutti accomunati dalla stessa passione.

E se quasi per tutti tenere un libro in mano e sentirne l'odore è ancora un piacere irrinunciabile, sono bolognesi e napoletani i più inclini a leggere gli e-book, ovvero i libri in formato digitale.

Al primo posto in classifica c'è Milano per il decimo anno consecutivo e Roma si conferma al secondo posto. Seguono le città di Torino e Bologna. Genova è quinta, davanti a Firenze e Napoli. Le due città venete tra le prime dieci sono Padova all'ottavo posto e Verona al nono. Infine, Trieste chiude la top ten.

Palermo rimane in undicesima posizione, mentre Cagliari e Bari fanno un balzo in avanti salendo rispettivamente al dodicesimo e quindicesimo posto.

La lettura fa sentire tutti vicini, da Nord a Sud, ma ognuno ha il proprio genere preferito. A partire dai milanesi che si concentrano maggiormente su libri di letteratura e studi letterali e dai romani che hanno acquistato di più libri per bambini e ragazzi. A Torino, i libri più letti sono i manga, i fumetti di origine giapponese. E a Bologna si vendono di più i thriller. I genovesi sono interessati ai libri di salute, i fiorentini leggono più libri di scienza e tecnologia ed i napoletani sono attratti dai volumi di genere romantico. I lettori veneti, tra Padova e Verona, approfondiscono sempre più tematiche economiche e si lasciano ispirare dalle biografie dei grandi, mentre nel capoluogo giuliano non si può fare a meno di arte, musica e cinema.

Secondo la classifica di Amazon, il libro più letto dagli italiani è "Fabbricante di lacrime" di Erin Doom, una storia dove le leggende raccontate a lume di candela diventano realtà trasformando la vita dei protagonisti in un romanzo travolgente. Al secondo posto tra i libri più amati "La canzone di Achille" dell’autrice Madeline Miller.