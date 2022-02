Cittadino dell'anno: premiati i veronesi meritevoli. Sboarina: «Eccellenze della normalità di cui essere orgogliosi»

Dal rapper al fisico quantistico, fino al volontario colpito da infarto sui campi da gioco che da 25 anni sono la sua seconda casa. Questa mattina in sala Arazzi, il sindaco Federico Sboarina ha premiato, nel corso della cerimonia per la quarta edizione, i veronesi che nel 2021 si sono contraddistinti. Chi portando il nome della città nel mondo, come la manager Giulia Farinelli o l’artista Andrea Galvani, chi per generosità e altruismo, in primis il giovanissimo supereroe Andrea Giacomelli. Storie di persone che hanno fatto la differenza all’interno della comunità, in un anno segnato dalla pandemia e dall’emergenza sociale ed economica.

Il sindaco di Verona ha consegnato i riconoscimenti "Cittadino dell’anno" con la seguente motivazione: «Per aver dato lustro alla nostra città e essere stato esempio degli alti valori morali che appartengono alla nostra comunità». Uno ad uno i premiati hanno ritirato la pergamena e la medaglia della città, un "grazie" tangibile che rimarrà nel tempo. Perché ognuno di loro, in settori differenti, ha fatto la differenza, mettendo in campo talenti, passioni o semplicemente gesti di generosità. Alcuni erano presenti a Palazzo Barbieri, altri hanno seguito la cerimonia dall’estero, dove si trovano per motivi di lavoro. Recapitando però un video di ringraziamento.

Il premio è alla sua quarta edizione e, anche quest’anno, tante segnalazioni sono arrivate direttamente dai cittadini che hanno scritto alla casella mail cittadinodellanno@comune.verona.it. Indirizzo al quale tutti possono continuare a scrivere per far conoscere storie e professionalità che, nel corso del 2022, si contraddistingueranno. «Siamo arrivati alla quarta edizione di questo premio che, negli anni, è sempre più cresciuto grazie alle segnalazioni dei cittadini – ha detto il sindaco Sboarina -. Premiamo le persone che non sono sotto i riflettori, ma che nella loro vita hanno fatto qualcosa di importante o di alto valore sociale. Non ci sono solo esempi negativi, nel momento delle tante notizie sulle baby gang c'è lo studente che ha difeso un compagno dal bullismo, nell'anno in cui lo sport italiano ha avuto grandi risultati è giusto riconoscere il lavoro fatto dal volontario che regala il suo tempo sempre in secondo piano ma con compiti fondamentali, nel momento delle tante guerre c'è chi ha lavorato per la messa in sicurezza di una famiglia afghana, così come i poliziotti che sono in servizio anche senza divisa e salvano una vita umana. Senza dimenticare i nostri concittadini che hanno avuto successo all’estero e che portano in alto l'immagine della nostra città. Questi solo per citare alcune delle tante storie che sono “eccellenze della normalità” presenti nella nostra comunità. Persone che, senza chiedere nulla in cambio, fanno azioni quotidiane per gli altri. In questo difficile momento storico sono questi gli esempi che ci danno la forza e la certezza che siamo una comunità solida basata su grandi valori. Dobbiamo esserne orgogliosi».

Questo l’elenco dei premiati: