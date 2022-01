Città veneta della cultura 2022: pubblicato il bando della Regione Veneto

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione del titolo di Città veneta della cultura 2022 (istituito con la legge regionale del 30 giugno 2021 n.20) un riconoscimento destinato ad un Comune del Veneto in ambito culturale, con il fine di sostenere e promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell’identità, la creatività, l’innovazione, la crescita economica e sociale del territorio. Le risorse stanziate dalla Regione per finanziare i progetti del Comune scelto sono pari a 100 mila euro.

È la seconda edizione dell’iniziativa che assegna il conferimento del titolo a “Città veneta della Cultura” che lo scorso anno, nella sua 1° edizione, è stato attribuito a Cittadella. Possono presentare domanda i Comuni, in forma singola o associata purché territorialmente contigui, e le Unioni di Comuni del Veneto.

«I Comuni che desiderano candidarsi, entro il 28 febbraio 2022 – spiega l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari - dovranno presentare un programma di azioni, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni, fondazioni della cultura e dello spettacolo, che punti a valorizzare il patrimonio dei beni culturali e paesaggistici del territorio, migliorare l’offerta culturale, aumentare la visibilità delle città del Veneto, promuovere lo sviluppo di imprese culturali creative, rafforzare coesione e inclusione sociale delle comunità, promuovere processi di rigenerazione e riqualificazione urbana, incrementare i servizi dedicati ai turisti e ampliare la partecipazione alla cultura da parte dei cittadini».

Una apposita Commissione provvederà ad esaminare le candidature. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione l’ampiezza e la diversità delle attività proposte, il grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale, la capacità di combinare patrimonio culturale locale e forme d’arte tradizionali e nuove, la partecipazione di enti, associazioni, fondazioni oltre alla capacità economico- finanziaria del soggetto proponente, le strategie di comunicazione, la realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità.

Il sostengo economico della Regione del Veneto, pari a 100 mila euro, potrà coprire fino alla percentuale massima dell’80% delle spese ammissibili, mentre la quota restante è a carico del soggetto beneficiario. Le attività previste dal programma finanziato dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Bando e modulistica sono disponibili nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi del sito istituzionale https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7153&fromPage=Ricerca&hig h =