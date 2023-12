Verona città metropolitana? Se ne parla a Castelvecchio per il centenario dell'Ordine degli ingegneri di Verona

L'Ordine degli Ingegneri di Verona festeggia i cento anni dall'istituzione con uno sguardo sul futuro del territorio scaligero. Il 5 dicembre, alle ore 17, al Circolo Ufficiali di Castelvecchio si parlerà di "città metropolitana", durante un'assemblea pubblica che, per la prima volta, riunisce il Comune di Verona e i principali comuni della Provincia sullo specifico tema. «Confindustria Verona ha riproposto l'idea della città metropolitana lanciando una sfida che l'Ordine degli Ingegneri di Verona volentieri coglie, facendosi parte attiva della tappa zero sull'indispensabile confronto territoriale necessario a creare le fondamenta di tale ambiziosa prospettiva», evidenzia il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Matteo Limoni.

«Riteniamo - ha poi aggiunto il presidente Limoni - che per costituire una città metropolitana sia necessario un coinvolgimento del territorio provinciale e perciò dei Comuni presenti. Per questo abbiamo organizzato una tavola rotonda tra gli amministratori del Comune di Verona, nello specifico l’assessora alla sicurezza e alla trasparenza, Stefania Zivelonghi e il consigliere comunale, Carlo Beghini, e sindaci o rappresentanti dei comuni di Villafranca, Legnago, San Giovanni Lupatoto, San Bonifacio, Bussolengo, San Pietro in Cariano, Belfiore e Nogara».

Per la Provincia, ente direttamente interessato al cambio di governance in caso venisse istituita la città metropolitana, sarà presente Loris Bisighin, consigliere con delega ai patti territoriali e all’urbanistica. Dopo il convegno, seguirà un'ulteriore tavola rotonda per la ricorrenza dei 100 anni dall’istituzione degli Ordini degli Ingegneri, in cui interverrano gli ex presidenti dell'Ordine degli Ingegneri di Verona con aneddoti significativi del loro mandato e uno sguardo sul futuro della categoria, a testimonianza che l'Ordine di Verona è sempre stato attivo e parte del territorio integrante del territorio.