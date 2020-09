Dopo le tre sospensioni legate al citrobacter, nuove nomine all'Aoui

Dopo le sospensioni arrivano le temporanee sostituzioni.

Per la nota vicenda del batterio killer (citrobacter) annidatosi per anni nell'ospedale della donna e del bambino di Verona, l'Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) aveva sospeso in via cautelare e a partire da sabato 5 settembre la direttrice sanitaria Chiara Bovo, la direttrice medico-ospedaliera Giovanna Ghirlanda ed il primario di pediatria Paolo Biban. Oggi, 7 settembre, il commissario dell'Aoui Francesco Cobello ha comunicato la definizione «di una nuova task force idonea alla gestione e al rilancio dell'attività aziendale, composta da massimi professionisti, già impegnati durante l'emergenza Covid-19».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi sono gli incarichi: il dottor Vincenzo Di Francesco, direttore della geriatria, assorbe temporaneamente le funzioni di direttore sanitario; il professor Michele Milella, direttore di oncologia, è stato nominato commissario logistico sanitario dell'ospedale di Borgo Roma; il dottor Claudio Micheletto, direttore di pneumologia, sarà invece il commissario logistico sanitario dell'ospedale di Borgo Trento.

Nello staff vengono inoltre inseriti: il professor Giovanni De Manzoni, direttore della chirurgia generale ed esofago e stomaco, per il coordinamento delle sale operatorie; la dottoressa Stefania Montemezzi, presidente della consulta dei primari e direttrice del dipartimento patologia diagnostica; il professor Domenico De Leo, presidente della scuola di medicina e direttore del servizio di medicina legale, per quanto riguarda approfondimenti di tematiche medico-legali.