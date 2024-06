Allarme citrobacter superato, tornano parti prematuri a Borgo Trento

Da lunedì prossimo, 1 luglio, le sale parto dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento torneranno ad assistere anche i parti prematuri. Lo ha stabilito la direzione medica ospedaliera che, dopo un periodo di stretta sorveglianza e a seguito dell’autorizzazione regionale, ha confermato la presenza delle condizioni di sicurezza per le nascite dei piccoli che necessitano di terapia intensiva neonatale.

La chiusura a questi parti era stata disposta lo scorso 4 maggio, dopo il primo dato anomalo dalla microbiologia per la presenza di citrobacter koseri nella terapia intensiva neonatare. La colonizzazione ha riguardato tre neonati, per i quali non si è mai sviluppata l’infezione e cioè l’insorgere di malattia. I neonati sono stati dimessi da tempo, ma vengono comunque seguiti e sono in buona salute.

Nel frattempo, oltre alle misure ordinarie di controllo, sono state messe in atto tutte quelle straordinarie, fra le quali la frequenza dei tamponi ai neonati ogni 24 ore al posto delle 72 ore.

«Sono state adottate tutte le misure atte a evitare una situazione di rischio, pertanto possiamo revocare la misura prudenziale di chiusura dei parti per le gestanti sotto la 33esima settimana - ha dichiarato il professor Massimo Franchi, direttore del dipartimento materno-infantile - Come medico clinico dico che tutti i passaggi sono stati fatti, così come proseguono tutte le azioni di monitoraggio, compresi i test ambientali che non hanno mai identificato il germe».