Tante attività per sentirsi parte di una comunità al Circolo Noi "Il Ciliegio" di Bussolengo

Dopo la buona partenza di giugno, è arrivato un luglio pieno di attività per il Circolo Noi "Il Ciliegio" di Bussolengo. Grazie all'accordo con la parrocchia di Cristo Risorto per la concessione in comodato d'uso delle strutture, il circolo si è spostato all'esterno offrendo un punto di ristoro all'aperto a coloro che giocano nei campi da calcetto, pallavolo, basket e bocce. Ma offrendo soprattutto un luogo dove tutti possono sentirsi parte di una comunità.

Una comunità di famiglie, festeggiate l'11 giugno con un evento che ha riempito l'area esterna del circolo di mamme, papà e bambini; attirati da musica e giochi. Una festa benedetta anche dalla presenza del vescovo Giuseppe Zenti, il quale ha celebrato la messa al termine dell'evento.

Ma anche una comunità di nonni. «Gli anziani hanno riscoperto il Circolo Noi - ha dichiarato il presidente Vittorino Veronesi - Ogni giorno ce ne sono circa una trentina. Sono contenti di ritrovarsi in questi spazi, dove cerchiamo di farli sentire a casa». E questa riscoperta si nota anche nel numero dei tesserati, decisamente aumentato rispetto agli scorsi anni. Tesserati che, sempre rispetto al passato, hanno fasce di età più omogenee.

A tutti vengono offerte attività socio-culturali e ricreative, come laboratori o pellegrinaggi. «A maggio eravamo una cinquantina per il pellegrinaggio alla Madonna della Corona e saremo sicuramente di più a ottobre per quello di tre giorni ad Assisi», ha raccontato ancora Veronesi. E tra queste attività è compreso anche il teatro, con uno spettacolo in programma nei prossimi giorni. Il 23 luglio, alle 21, La Compagnia della Marleta porterà in scena negli spazi del circolo la commedia "Il solito...fritto misto per tutti".

E poi ci sono le attività sportive, che a luglio vivono il loro momento clou con i tornei di calcetto ("Amici del balon") e di pallavolo ("Amici della pallavolo"). «Quest'anno ci aspettavamo come l'anno scorso tante adesioni e abbiamo deciso di allungare il calendario dei tornei di una settimana - ha spiegato il presidente de "Il Ciliegio" - Sono circa 200 i partecipanti ai tornei di calcetto, tra grandi e piccoli, e quasi 100 sono i pallavolisti». Inoltre, si è formato anche un solido gruppo di quasi 50 marciatori che periodicamente si ritrovano per camminare insieme nelle campagne circostanti.

E al servizio dei tesserati ci sono i volontari, a cui vengono offerti corsi di formazione e informazione. «Ne stiamo reclutando di nuovi, ma intanto abbiamo un bel gruppo volenteroso e affiatato - ha detto Vittorino Veronesi - Di recente alcuni hanno superato il corso di formazione per il primo soccorso, ma la formazione è a tutto tondo in modo che tutti possano dare una mano nel fare ciò che serve. E se qualcuno si vuole unire, le porte sono sempre aperte».

Volontari che a luglio, tra tornei e altre attività, non si fermano mai e che si prenderanno del meritato riposo a fine mese per poi tornare carichi a settembre per la festa della parrocchia di Cristo Risorto. «Abbiamo iniziato a confrontarci con il comitato della festa - ha concluso Veronesi - Noi ci mettiamo a disposizione del comitato, come ci siamo messi a disposizione di tutti in questi mesi. Abbiamo aderito al progetto "Noi ci siamo" con gli altri circoli della provincia. Abbiamo un'importante collaborazione con l'Avis. Ed anche grazie alla creazione dell'unità pastorale delle parrocchie di Bussolengo ci siamo davvero aperti a tante realtà».