"La Regione ti porta al cinema con tre euro": i film in programma martedì nelle sale veronesi

Al via martedì 7 marzo nelle sale di Verona e provincia gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

La rassegna consentirà agli appassionati di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, con un biglietto al costo ridotto di tre euro, permettendo così di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

In città, in questo primo martedì di rassegna la proposta del Multisala Rivoli è, alle 17.00 e 19.15, il film pluripremiato “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi BAFTA. Irlanda, Padraic e Colm si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide di interrompere bruscamente la loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riallacciare i rapporti con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola.

In provincia, sia il Multisala Cinergia di Legnago (alle 19.00 e 21.30) che il Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19.00 e 21.15) puntano su “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.