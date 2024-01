L'iniziativa di Astra per gli under 26, “Giovani a Teatro con 1 euro”

Una iniziativa per portare i giovani a godersi il teatro, magari a scoprirlo, ad un prezzo che più simbolico di così non si può. Il Cinema Teatro Astra lancia l’iniziativa “Giovani a Teatro con 1 euro”, rivolta ai ragazzi entro i 26 anni di età, su una ricca selezione degli spettacoli in programma per la stagione prosa.

Per usufruire della promozione basta recarsi alla biglietteria del Cinema Teatro Astra per acquistare i biglietti degli spettacoli desiderati (nei giorni precedenti o il giorno dell’evento, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo), esibendo un documento di identità in corso di validità. Sarà inoltre necessario dichiarare il proprio comune di residenza.

Gli spettacoli interessati dalla promozione sono i seguenti: Il Paradosso della Luna - 12/13 gennaio; Esprimi un desiderio - 19 gennaio; La Cella di Seta - 9 febbraio; ‘Ndrangheta - 16 febbraio; Il Mercante di Venezia - 23 febbraio; Funambole - 8 marzo.

Marco Pomari, direttore artistico del Cinema Teatro Astra, ha commentato: «Abbiamo pensato a questa iniziativa perché la 37^ stagione si intitola “sotto un’altra luce”. E per noi questo significa anche che i nostri spettacoli devono arrivare a occhi nuovi, diversi, quelli di ragazze e ragazzi che magari hanno poca dimestichezza con il teatro, che fino ad oggi non avevano mai pensato di poterne fare una meta per una serata da passare con gli amici o con la famiglia. Il costo di un euro è volutamente simbolico, è un vero e proprio invito a varcare le porte della nostra platea».

«Siamo felici di proporre l'iniziativa "Giovani a teatro con un euro”. In questo modo i ragazzi possono frequentare un ambiente sano e approfittare di occasioni di incontro all'insegna della cultura. Tramite un questionario abbiamo notato che il teatro e il cinema sono interessi importanti per i giovani e abbiamo deciso di assecondare le loro inclinazioni. Non mancherà durante la rassegna il coinvolgimento delle scuole del territorio con attività didattiche extracurriculari che avranno l'obiettivo di far emergere il talento e l’attitudine degli studenti», ha concluso Debora Lerin, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di San Giovanni Lupatoto.