Dal piccolo al grande schermo passando per le pubblicità, il "set" Verona è sempre più protagonista

Tradizione e futuro, rispetto dell’ambiente e massimo confort. La città di Verona ancora una volta mette a disposizione le sue bellezze come set fotografico per il lancio della nuova Jeep Grand Cherokee 4X4 che arriva in Europa con il suo modello più tecnologicamente avanzato e lussuoso. E quest'oggi, alle ore 12.30, su Rai 1 è andata in onda la puntata di Line Verde Life dedicata a Verona. Un viaggio raccontato da Marcello Masi e Daniela Ferolla, che mettere in luce angoli meno conosciuti, per far scoprire al grande pubblico le tante e diverse bellezze naturali, storiche e culturali che rendono unica e amata nel mondo la nostra città.

Per la nuova Jeep Grand Cherokee 4X4, a quattro mesi dalla presentazione mondiale svoltasi lo scorso settembre, Verona è diventata lo sfondo urbano per la realizzazione della campagna pubblicitaria, con gli scatti prodotti nel cortile Mercato Vecchio e in piazza Bra. La nuova auto diventa è fatti protagonista di un’iniziativa di pre-booking dedicata all’Europa.

Le produzioni a Verona

Solo nel 2021 sono state 83 le autorizzazioni concesse per girare sul territori scaligero, dalle trasmissioni televisive ai filmati industriali. Due i film: “Love in the villa” e “Il ritorno di Casanova”. Ben 11 gli spot pubblicitari, dal servizio fotografico per il film “West side story” di Steven Spielberg, alla promozione di nuove auto elettriche, giovanili e adatte ai centri storici, fino alle campagne delle compagnie telefoniche nazionali. E poi 10 videoclip di altrettanti cantautori, uno dei quali dedicato a Romeo e Giulietta.

Sette i cortometraggi, tra cui “Dove finiscono i mandarini” diretto dalla regista Valentina Zanella, e altrettanti i docufilm, dei quali uno dedicato ad una blogger diversamente abile e, quindi, al tema dell’accessibilità urbana e all’importanza di abbattere le barriere architettoniche. Un totale di 14 trasmissioni hanno girato a Verona, come “Viaggio nella grande bellezza” con Cesare Bocci, tra le strade scaligere per raccontare i grandi amori della storia. Così come quelle girate in Arena per il concerto de Il Volo, per la prima del Festival Lirico con il maestro Muti e per l’opera commentata da Pippo Baudo.

Hanno fatto il giro del mondo anche le riprese dei grandi eventi, tra cui Mille Miglia e Giro d’Italia. Quasi una trentina i droni che sono stati autorizzati a sorvolare la città per riprendere Verona dall’alto, frame ormai virali come le foto dei monumenti illuminati di diversi colori per sostenere le associazioni nazionali e la ricerca medico-scientifica. Hanno lavorato nel Comune di Verona, artisti come Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Matteo Bocelli, Zucchero Fornaciari.