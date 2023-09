Cinque proiezioni in cinque location: a Verona parte il “Cinema all’aperto nei Quartieri”

Prende il via martedì sera un'altra iniziativa culturale e di intrattenimento promossa dal Comune di Verona per alimentare il senso di comunità e rivitalizzare i quartieri della città. L’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, le circoscrizioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a e con il contributo di Amia Verona S.p.A., promuove la rassegna cinematografica “Cinema all’aperto nei Quartieri”, che prevede cinque proiezioni in altrettante location delle circoscrizioni a cui potrà partecipare tutta la cittadinanza: i giardini Cantori Veronesi a Santa Croce, il Chiostro di San Bernardino, il parco giochi La Girandola al Basson, il parco giochi Murari Bra alle Golosine e il cortile interno dell’Arsenale.

«È un evento molto importante per i nostri quartieri – ha sottolineato l’assessore al Decentramento Federico Benini – che si mantengono vitali grazie ad iniziative che, come in questo caso, portano un'offerta che va nella direzione della socialità, della cultura e dell’interesse verso il cinema. Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna che per la prima volta viene organizzata dal Comune di Verona con protagonisti i cittadini».

L'iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale L’Ippogrifo, è proposta in via sperimentale con l’obiettivo di farlo diventare in futuro un appuntamento fisso dell’estate veronese. Prenderà il via martedì 5 settembre, per concludersi giovedì 14. In programma cinque film che trattano tutta una serie di tematiche, dall’integrazione al ruolo delle donne, dalla parità di genere alla tutela dello sport nel mondo femminile, ma non mancheranno anche storie fantasy per i più piccoli, per trascorrere una piacevole serata all’aperto sotto le stelle gustandosi un film e proseguire dialogando sui temi affrontati.

«La visione all’aperto – sottolinea l’assessora alla Cultura Marta Ugolini - rappresenta un modo diverso di apprezzare l’arte cinematografica: un’esperienza sia culturale sia di intrattenimento ma anche un momento di socialità più intenso rispetto a quello che si può vivere dentro una sala cinematografica. Per questo motivo abbiamo partecipato con entusiasmo a questo progetto sperimentale, che si svolgerà in punti della città ancora poco coinvolti da attività di tipo culturale. Una volta terminato, valuteremo quali risultati avrà portato, mi auguro che questa prima edizione del Cinema all’Aperto nei Quartieri possa essere come un seme che fiorisce e possa essere riproposta anche negli anni prossimi».

Un progetto che ha una maggiore valenza perché, come anche sottolineato dall’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ad inizio agosto quando è stata annunciata la realizzazione della rassegna, «è un incentivo per garantire maggiore sicurezza nei quartieri, un’iniziativa particolarmente apprezzabile, perché si inserisce nei progetti di sicurezza partecipata».

“Cinema all’aperto nei Quartieri” è stata preesentata in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore al Decentramento Federico Benini, l’assessora alla Cultura Marta Ugolini, i presidenti delle Circoscrizioni interessate Lorenzo Dalai, Elisa Dalle Pezze, Riccardo Olivieri, Alberto Padovani, Rita Andriani e per l’Associazione Culturale L’Ippogrifo Barbara Baldo.

«La proiezione si terrà alla piastra polivalente ai giardini di Santa Croce – spiega la presidente Rita Andriani – un punto nevralgico e di aggregazione del quartiere, che è nata per questo tipo di attività, ma finora mai sfruttata adeguatamente. Siamo contenti di iniziare la rassegna proprio da questa location perché è stato fatto un importante investimento per realizzarla».

«Ringrazio i frati del convento di San Bernardino – ha affermato il presidente Lorenzo Dalai – che ci hanno concesso l’utilizza del loro bellissimo chiostro, un complesso storico che vogliamo valorizzare ulteriormente come polo culturale, iniziando con il cinema all’aperto. Inoltre cerchiamo di vivacizzare una zona che spesso è fuori dalle correnti culturali della città».

«Per questa iniziativa abbiamo individuato uno dei quartieri più decentrati e periferici cioè il parco La Girandola alla Bassona – ha detto il presidente Riccardo Olivieri -. È una scelta coraggiosa perché vogliamo portare in una zona che da anni vede l’assenza di eventi organizzati dall’Comune, vogliamo portare un momento di aggregazione in un luogo dove tra l’altro non ci sono sale civiche. Sarà un momento di svago ma anche di riflessione dopo aver visto insieme il film».

«Questo evento, che si tiene all’Arsenale, rappresenta la conclusione di un’estate molto ricca di eventi in tutti i quartieri della Circoscrizione – ha spiegato la presidente Elisa Dalle Pezze -. Abbiamo scelto questo spazio ancora non utilizzato per i lavori in corso, e questa occasione vuole essere un auspicio pesando che possa ritornare ad essere un punto si ritrovo per momenti culturali».

«Il film sarà proiettato al parco giochi in via Murari Bra alle Golosine, perché vogliamo rendere fruibili tutti i luoghi e una comunione d’intenti per far vivere il nostro quartiere che purtroppo, ultimamente è salito alla ribalta per altri motivi. Per questo siamo convinti che il presidio e dare un’offerta valida e interessante per tutti sia la chiave di lettura per far godere alle famiglie i propri spazi. Ringraziamo anche gli alpini delle Golosine che ci supportano per la parte tecnica».

«Grazie al cinema all’aperto si esprime al meglio l’aspetto dell’aggregazione attraverso un servizio culturale – ha detto Barbara Baldo -. È un’occasione per frequentare piazze, giardini e parchi nell’ultimo scorcio d’estate. Il nostro compito è stato quello di ‘accompagnare’ i presidenti delle Circoscrizioni nella scelta dei titoli da proiettare, film delle stagioni precedenti da vedere in alta qualità sul grande schermo».

Il programma della rassegna cinematografica

Martedì 5 settembre, giardini Cantori Veronesi, via Verdi - S. Croce, 6a Circoscrizione. “Si muore solo da vivi” di Alberto Rizzi, 2020. Una commedia romantica del regista veronese sulle seconde occasioni, ambientata in un mondo di musicisti di provincia, pescatori e balere color zafferano.

Venerdì 8 Settembre 2023, Chiostro di San Bernardino, stradone Antonio Provolo, 28 – S.Zeno, 1a Circoscrizione. “Miss Peregrine, la casa dei bambini speciali”, Tim Burton, 2016. Un film fantasy per famiglie in cui i protagonisti sono gli strani bambini ospiti dell'orfanotrofio di Miss Peregrine.

Sabato 9 Settembre, parco giochi La Girandola, piazzetta Maestri del Lavoro, Basson, 3a Circoscrizione. “Il diritto di contare” di Theodore Melfi, anno 2016. Un film dramedy sull'integrazione e sul ruolo femminile negli ambiti scientifici, tratto dalla storia vera di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla NASA.

Martedì 12 Settembre, cortile interno dell’Arsenale, piazza Arsenale, 11, Borgo Trento, 2a Circoscrizione. “La battaglia dei sessi” di Jonathan Dayton e Valerie Faris, 2017. Una commedia sportiva sul ruolo femminile nello sport tratta da una storia vera: il racconto della partita chiamata “battaglia dei sessi” avvenuta nel 1973 tra la giovane tennista King e l'ex campione in pensione Riggs.

Giovedì 14 Settembre, parco giochi Murari Bra, via Murari Brà, Golosine, 4a Circoscrizione. “Una sirena a Parigi” di Mathias Malzieu, 2020. Una commedia fantastica per famiglie: un'improvvisa esondazione porterà una sirena a incontrare un parigino e farlo innamorare perdutamente di lei.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei 200 posti messi a disposizione. Le proiezioni inizieranno alle 20.45, l’apertura degli spazi è alle 20.15. Per informazioni scrivere una e-mail a decentramento@comune.verona.it o chiamare i numeri 045 8078972 - 8910 – 8908.