Di martedì il cinema di qualità è a 3 euro, si parte da Dune di Denis Villeneuve

A partire da martedì 5 ottobre, tutti i martedì del mese di ottobre e novembre le sale cinematografiche di Verona e provincia daranno la possibilità al proprio pubblico di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Inizia, nelle sale aderenti, l'edizione 2021 de "La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale della Regione realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l'Unione interregionale Triveneta Agis. Un’edizione importante che si pone l’obiettivo di riportare il pubblico nelle sale cinematografiche con opere di qualità e riaffermare il ruolo delle sale di spettacolo come presidi culturali sul territorio.

A Verona, per l'appuntamento inaugurale di martedì 5 ottobre, il Multisala Rivoli offre alle 21.30 la visione a tre euro di Dune di Denis Villeneuve. Il film è un'epica avventura ricca di emozioni che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione. Dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta, una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità. Solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il film è in programmazione anche al Multisala Cinergia di Legnago alle 18.30 e alle 22.00.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook Agis Tre Venezie.