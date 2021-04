Inaugurata la Ciclovia del Sole: 43 chilometri sull'ex ferrovia da Verona a Bologna

Nella mattinata di oggi, martedì 13 aprile, dalle 10.30 si è svolto l'evento di inaugurazione della Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia che collega Bologna e Verona. Per rispettare le misure anti-Covid, l'inaugurazione si è svolta senza pubblico, ma si tratta ugualmente di un evento di rilevanza nazionale perché, grazie all’apertura di questi 46 chilometri di ciclabile da Mirandola a Sala Bolognese realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, il grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna, mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

Durante la diretta anche tanti interventi in collegamento video da tutta Italia e non solo: da Paolo Pileri (ideatore e responsabile della Ciclovia Vento Venezia-Torino Eurovelo 8) a Jill Warren (CEO di European Cyclists'? Federation) fino ai sindaci di Verona e Firenze Federico Sboarina e Dario Nardella e a Antonio Dalla Venezia (Presidente Comitato tecnico scientifico Bicitalia, FIAB nazionale). Il primo cittadino scaligero nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della Ciclovia del Sole anche sotto il profilo del turismo: «In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, - ha detto il sindaco Sboarina - questa è sicuramente una buona notizia ed è anche un auspicio per il futuro, perché è anche grazie alla Ciclovia che milioni di turisti torneranno a visitare le nostre splendide città, da Verona a Bologna e Firenze, e potranno farlo in modo diverso, un modo diverso di fare vacanza, di fare turismo, visitando i nostri territori in modo assolutamente "sostenibile"».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento del sindaco di Verona Federico Sboarina - Video Facebook Ciclovia del Sole

I numeri della Ciclovia del Sole

Il progetto della Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze percorre 392 km (di cui 154 km in Emilia-Romagna e 120 km nella città metropolitana di Bologna), che si inseriscono in una delle più importanti ciclabili europee (Eurovelo 7 da Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi).

Tratta Mirandola-Osteria nuova sull’ex tracciato ferroviario Bologna-Verona:

lavori: primavera 2019-primavera 2021

costo: 5 milioni di euro

lunghezza complessiva: 46 km

8 comuni attraversati: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese (oltre 100.000 abitanti complessivi).

Il progetto è diviso in 5 tratti funzionali:

Sala Bolognese/Osteria Nuova-San Giovanni in Persiceto

San Giovanni in Persiceto-Crevalcore

Crevalcore-San Felice sul Panaro

San Felice sul Panaro-Mirandola

Mirandola-confine con la Regione Lombardia

Allegati