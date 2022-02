Manca poco alla fine della messa a nuovo della ciclopedonale che costeggia il progno della Valpantena

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, sta per diventare realtà la messa a nuovo della ciclopedonale che costeggia il progno della Valpantena. L'opera è in fase di completamento, informano dal Comune di Verona, ed entro qualche settimana runner e ciclisti dovrebbero poter andare da Borgo Santa Croce a Santa Maria in Stelle in totale sicurezza, grazie ad una nuova pavimentazione e alle robuste staccionate in corten. Con l’occasione, l’Amministrazione comunale inoltre ha deciso di riqualificare anche la strada sterrata che collega il percorso con la frazione di Vendri.

L'ammodernamento ha preso il via qualche anno fa sul tratto che va dal ponte di via Zagata fino all’incrocio con via Belvedere e procede ora verso il completamento vero e proprio: altri due chilometri e mezzo di lavori per la pista ciclo-pedonale che unisce le Circoscrizioni Sesta ed Ottava, dopodiché il lavoro di sistemazione dovrebbe essere completo. L'auspicio è che tutto sia pronto per la bella stagione, quando il percorso tornerà a registrare un continuo via vai di persone, tra mamme con il passeggino, sportivi che corrono, nonni che passeggiano e ciclisti che si dirigono verso le colline.

Un intervento che il Comune dovrebbe riuscire a concretizzare prima del previsto grazie al finanziamento di 332 mila euro ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il bando "Rurbance" e che va ad aggiungersi a quello già realizzato del valore di 198 mila euro, metà dei quali erogati dalla Regione.

L’attuale staccionata in legno è stata completamente rimossa e, proprio in questi giorni, gli operai stanno posando quella in corten: pali neri che a breve diventeranno color ruggine, inserendosi nel contesto ambientale del progno. Una volta terminata la palizzata, verrà steso il nuovo ghiaino naturale che poi sarà rullato, compattato e livellato. In questo modo spariranno tutti gli avallamenti attualmente presenti e verranno, infine, sistemati tutti gli accessi pedonali e i tornelli che necessitano di manutenzione. In questo modo la pista ciclopedonale non avrà bisogno di lavori di mantenimento per diverso tempo.

Giovedì mattina si sono recati sul posto gli assessori alle Strade Marco Padovani e ai Lavori pubblici Luca Zanotto.

«Completiamo la sistemazione e la messa in sicurezza di questo percorso, uno dei più frequentati dai cittadini che amano attraversalo sia in bici che a piedi – ha detto Padovani -. Quattro chilometri di pista ciclopedonale che, finalmente, vengono interamente riqualificati. Un intervento così massiccio, seppur diviso in due stralci, non era mai stato fatto prima. E sarà a vantaggio dei residenti e di tutta la comunità delle Circoscrizioni Sesta ed Ottava. Fra qualche settimana percorrerlo sarà ancora più piacevole grazie alla nuova pavimentazione e alla recinzione in corten, più stabile, robusta e resistente alle intemperie».

«Questo percorso è altamente utilizzato ma, negli anni, la percorribilità era diventata difficoltosa a causa della pavimentazione sempre più sconnessa – ha detto l’assessore Zanotto-. Grazie a questi finanziamenti, terminiamo l’opera di sistemazione. La città avrà un percorso riqualificato lungo tutto il tracciato del progno che sale in Valpantena. Prosegue così l’impegno e l’importante lavoro per interconnettere tutto il territorio comunale con percorsi ciclabili e ciclo-pedonali dedicati alla mobilità sostenibile».