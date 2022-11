A Natale ciclamini per far fiorire la solidarietà. Da Floridea torna "Un dono per tutti": «Una piccola azione per un vortice di generosità»

A Natale regala la solidarietà e sostieni le associazioni del territorio. Per l’undicesimo anno Garden Floridea è al fianco del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona con il progetto "Un dono per tutti. Fai fiorire la solidarietà". Dal 26 novembre 2022 fino alla Vigilia di Natale, per ogni ciclamino acquistato (con l’etichetta che sostiene il progetto), Floridea destinerà 1 euro al "Servizio Stacco", cioè il Servizio di Trasporto e Accompagnamento del Centro Servizio per il Volontariato (Csv), attivo sul territorio dal 2009.

«Da 11 anni sosteniamo i progetti del Csv, convinti che si comincia piantando un seme, con piccole e concrete azioni come la nostra iniziativa, per supportare il terzo settore e chi si impegna a favore degli altri - spiega Maurizio Piacenza, titolare di Garden Floridea -. Auspichiamo, quindi, che altre aziende prendano spunto dalla nostra proposta e supportino le attività del Csv. Floridea, all’interno del garden ha allestito un corner dedicato alla vendita dei ciclamini solidali, in cui i clienti potranno trovare tutte le informazioni del progetto "Servizio Stacco" e acquistare in maniera consapevole. Una piccola azione che speriamo crei un vortice di generosità».

«Accompagnare in luoghi di cura o di svago persone che altrimenti non saprebbero come raggiungerle da sole significa, in qualche modo, cambiargli la vita, rendergliela più facile, regalare un sorriso - spiega Ennio Tomelleri, consigliere del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona - e lo sanno bene le tante persone che dedicano il loro tempo gratuitamente guidando i mezzi o al centralino, ricevendone grande soddisfazione. Stacco è sempre alla ricerca di nuovi volontari e di supporto economico per le spese vive come carburante e manutenzione dei mezzi. Un grazie va a Floridea che conosce il valore di sostenere un servizio a supporto dei più fragili».

Il "Servizio Stacco" è pensato per chi, in ridotta capacità psicomotoria o in condizioni di fragilità o in stato di disagio sociale, ha necessità di spostarsi nella provincia di Verona per effettuare cure, visite o per partecipare ad attività ludiche, sociali o motorie. Il servizio è garantito da 23 associazione e da 320 volontari che donano il proprio tempo gratuitamente. Gli automezzi a disposizione sono 72, molti dei quali forniti di pedana per il trasporto di persone con disabilità. Fra gennaio e settembre di quest’anno, con il "Servizio Stacco", sono stati accompagnati 5.311 utenti e sono stati effettuati 13.138 spostamenti, percorrendo 412.931 Km nella provincia di Verona.

Cos’è Stacco Verona

Il servizio Stacco (Servizio Trasporto e Accompagnamento) consiste nel trasporto e accompagnamento di un utente presso strutture mediche e sociosanitarie del territorio al fine di effettuare visite mediche, esami e/o controlli oppure per attività. È un servizio pensato per chi, in ridotta capacità psicomotoria o in condizioni di fragilità o in stato di disagio sociale, ha necessità di spostarsi per effettuare cure, visite o per partecipare ad attività ludiche, sociali o motorie. Stacco Verona è nato nel 2009 e da allora non ha mai smesso di viaggiare. Scopo del progetto è migliorare la qualità della vita delle persone, favorendone la mobilità per il raggiungimento dei luoghi ove poter esercitare la propria integrazione non solo sociale, ma anche personale e scolastica.

Il servizio è garantito da 23 associazioni di città e provincia, coordinate dal CSV di Verona. I volontari impegnati sono circa 320 che donano il loro tempo gratuitamente, più di 70 gli automezzi a disposizione, molti dei quali forniti di pedana per trasporto di persone con disabilità. Durante l’anno viene svolta anche la formazione per i volontari, in particolare autisti, sia in aula che su piazzale. Nel 2022 hanno partecipato alle attività formative 111 volontari per un totale di 351 ore erogate. Per maggiori informazioni sul Servizio Stacco https://www.staccoverona.it/.