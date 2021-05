Lavori alle barriere di sicurezza, Tangenziale Sud chiusa a tratti di notte

Per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Verona Est della Tangenziale Sud di Verona, nel tratto compreso tra l'uscita 7 (S. Lucia) e l’uscita 5bis (Zai-Verona Sud). La chiusura sarà attiva per due notti consecutive, dale 20 di lunedì 24 maggio alle 6 di martedì 25 maggio e dalle 20 di martedì 25 maggio alle 6 di mercoledì 26 maggio.

Contemporaneamente ai lavori, rimarranno chiusi gli svincoli di entrata 6 (Alpo-Zai) e l’area di servizio presente nel tratto della carreggiata chiusa.

Successivamente e sempre per i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza della medesima carreggiata della Tangenziale Sud, il tratto compreso tra l'uscita 6 (Alpo-Zai) e l'uscita 3bis (SS. 434-Rovigo) sarà chiuso al traffico per due notti, dalle 20 di mercoledì 26 maggio alle 6 di giovedì 27 maggio e dalle 20 di giovedì 27 maggio alle 6 di venerdì 28 maggio.

Contemporaneamente ai lavori rimarranno chiusi gli svincoli di entrata 5bis (Zai-Verona Sud) e 4 (Borgo Roma).