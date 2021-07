Lavori in Tangenziale Sud a Verona, chiusure notturne in entrambe le direzioni

Viabilità temporaneamente modificata nella Tangenziale Sud di Verona all'inizio della prossima settimana.

Per lavori, parte della carreggiata in direzione del casello di Verona Nord sarà chiusa dalle 22 di lunedì 2 agosto alle 6 di martedì 3 agosto. Il tratto che sarà chiuso è quello compreso tra l'uscita 5 bis Via Esperanto-Zai (con chiusura dell’ingresso in tangenziale per il traffico diretto a Verona Nord e proveniente da Bricoman e da Strada La Rizza) e l'uscita 6 Alpo-Zai.

Altri lavori invece interesseranno l'altra carreggiata, quella in direzione Vicenza. Carreggiata che sarà parzialmente chiusa in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo nelle notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 agosto. Il tratto chiuso è quello compreso tra l’uscita 6 Alpo-Zai e Campalto. Saranno dunque chiuse le entrate 6 (Alpo-ZAI), 5 bis (Zai-Verona Sud), 4 (Borgo Roma), 3 e 3 bis (SS 434-Rovigo).