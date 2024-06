Tosi: «Su Via XX Settembre lavori fattibili in sei mesi». Mazza: «Irrealistico»

L'apertura di un confronto con i commercianti, l'attivazione di una corsia su Ponte Nuovo e la replica agli attacchi delle opposizioni. L'amministrazione comunale di Verona risponde alle prime reazioni dopo l'annuncio del grande cantiere che interesserà Via XX Settembre.

La strada principale del quartiere Veronetta sarà chiusa praticamente per tutto il 2025 per un doppio intervento: quello di Acque Veronesi per risolvere il problema degli allagamenti e quello di Amt3 per la filovia. Lavorazioni che dovrebbero partire alla fine di quest'anno e che dovrebbero durare dai 12 ai 14 mesi. Il Comune di Verona li ha annunciati con mesi di anticipo, consapevole che un intervento così importante avrebbe scatenato molte reazioni.

Confcommercio ha immediatamente chiesto ristori per le attività economiche che dovranno sopportare disagi prolungati durante i lavori. Ed oggi, 17 giugno, anche le forze di opposizione hanno criticato l'intervento, avanzando proposte alternative. Il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise ha presentato una mozione per inserire Via XX Settembre e le aree interessate dai cantieri nella zona rossa del piano di programmazione per il rilascio delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande. Un provvedimento che non costerebbe nulla al Comune e che darebbe un aiuto immediato a chi ha un'attività. Molto più duro, invece, è stato l'affondo di Flavio Tosi. Il deputato di Forza Italia, insieme ai consiglieri comunali "tosiani", ha dichiarato che l'intervento potrebbe essere realizzato nella metà del tempo e quindi in sei mesi. E i disagi potrebbero essere ulteriormente ridotti con una Ztl sempre aperta e concentrando i lavori nei tre mesi estivi dei due anni successivi alla completa riapertura di Ponte Nuovo.

Proprio su Ponte Nuovo, l'assessore alle strade Federico Benini ha confermato l'apertura al traffico in via definita della corsia del ponte che dal centro storico porta a Veronetta. Apertura prevista dopo Ferragosto e quindi prima dell'avvio dei lavori in Via XX Settembre. Mentre l'assessore al commercio Italo Sandrini ha promesso un confronto con i commercianti «per definire quali misure e agevolazioni attuare a favore di chi ha negozi e attività economiche in Via XX settembre o nelle vie limitrofe», andando quindi incontro a quanto proposto da Confcommercio.

«I lavori sulla rete fognaria e acquedottistica non possono più essere rimandati, è da anni che si segnala l’urgenza di intervenire e purtroppo si è sempre rimandato l'intervento - ha aggiunto l'assessore Tommaso Ferrari - I cantieri portano inevitabili disagi, ma non per questo si devono rimandare interventi fondamentali per la città. Ed è proprio per senso di responsabilità e correttezza nei confronti dei cittadini e delle cittadine, che non solo abbiamo deciso di dare finalmente attuazione ad un intervento che aiuterà a risolvere il problema degli allagamenti a Veronetta, ma anche di annunciarlo con largo anticipo, ben 7 mesi prima dell’avvio delle prime lavorazioni programmate per fine anno. Si procederà per stralci, unificando i lavori di Acque Veronesi sui sottoservizi a quelli di Amt3 per la filovia, ottimizzando così tempi e risorse. Per quanto riguarda la comunicazione alla cittadinanza, saranno coinvolti residenti e associazioni di categoria per un confronto costruttivo non appena saranno definiti nelle prossime settimane alcuni dettagli tecnici. Saranno programmate una serie di assemblee pubbliche ed incontri in loco non appena stabilito nel dettaglio il piano della viabilità che verrà attuato durante il cantiere. Piano che ora è in fase di analisi da parte degli uffici competenti per trovare le soluzioni migliori».

E a Flavio Tosi che ha ipotizzato il completamento delle opere in sei mesi ha risposto il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza. «Nel cronoprogramma di cantieri e soprattutto in aree così delicate, nelle tempistiche si comprende anche un margine per gli imprevisti (archeologici, metereologici e di sottoservizi) - ha spiegato Mazza - Sei mesi sono irrealistici per le lavorazioni di acquedotto, fognatura e lavori stradali, pertanto si dovrebbe comunque ragionare su operazioni che andrebbero ad accavallarsi con le attività scolastiche e la routine quotidiana dei veronesi, rendendo di fatto necessarie ed inevitabili modifiche viabilistiche e deviazioni del trasporto pubblico locale. Inoltre, se il cantiere venisse suddiviso in anni differenti, non ottimizzeremmo nè tempi nè costi ma si dilaterebbero i disagi per l'entrata in funzione della filovia, creando maggiori fastidi alla cittadinanza».

«Forse l'opposizione preferirebbe che a Verona non si facesse niente solo per il gusto di dire che va tutto male, non riuscendo ad affrancarsi da una campagna elettorale finita ormai da due anni - è stata la replica del movimento civico Traguardi - Purtroppo per loro non è così. Quelli in Via XX Settembre sono lavori, anzi più precisamente opere di pubblica utilità necessarie per l’ammodernamento della rete fognaria di Veronetta, che va assolutamente sostituita per evitare ulteriori allagamenti in caso di forti piogge. È un intervento non più rimandabile, chiesto a gran voce dai residenti e dagli stessi esercenti. Organizzare in concomitanza anche il cantiere della filovia, previsto dal progetto originario, è strategico perché permetterà di completare i lavori una volta per tutte, evitando che Via XX Settembre venga chiusa una seconda volta nell’arco di poco tempo. È stato utilizzato lo stesso criterio in Via Pisano, in Borgo Venezia, dove la decisione di anticipare il cantiere della filovia ha permesso anche di mettere in sicurezza la via con un intervento di asfaltatura che, altrimenti, sarebbe stato fatto due volte. È incredibile che l’opposizione continui a fornire informazioni distorte ai cittadini, forse per distogliere l’attenzione dai problemi che emergono dalle gestioni immobili del passato. Ma ci rendiamo conto che per chi confondeva i sopralluoghi con i cantieri ed ha trasformato le opere pubbliche in una "promessopoli", sia più facile polemizzare che tirare su un muro».