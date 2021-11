Via Caroto a Verona chiusa per un mese dalle 20 alle 6 del mattino, di giorno senso unico alternato

Da lunedì 29 novembre, per 30 giorni, via Caroto verrà chiusa al traffico nelle ore notturne, dalle 20 alle 6. Sulla strada che da Porta Vescovo sale alle Torricelle, dall’altezza del civico 22 al civico 24, inizieranno i lavori per la sostituzione di una tubazione dell’acqua ammalorata. Lo riferisce il Comune di Verona in una nota che poi spiega: «Durante il giorno sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico».

Secondo quanto si apprende, l’intervento ha «carattere di estrema urgenza per evitare che, con l’avvicinarsi dell’inverno, perdite improvvise di acqua possano causare ghiaccio sulla strada». Vista la contemporanea chiusura di Ponte Nuovo, con probabile aumento del traffico su altre strade, «Acque Veronesi, in accordo con la Polizia Municipale, metterà in atto uno sforzo importante per effettuare i lavori nella notte, al fine di non incidere ulteriormente sui nodi viabilistici cittadini».

Le ridotte dimensioni della tubatura ed il suo posizionamento a margine della carreggiata «permetteranno di mettere in sicurezza il cantiere durante le ore diurne, consentendo così di lasciare libera una corsia nel corso della giornata».