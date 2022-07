Annunciata la chiusura della storica Pescheria da Paolo in Veronetta, Zavarise: «Dispiace, è una sconfitta sociale»

L'inizio della storia della pescheria "da Paolo" risale agli anni '50. Una vera e propria bottega storica, situata in via XX settembre, che finora aveva rifonito di pesce fresco il quartiere di Veronetta (e non solo), ma per la quale ora parrebbe essere giunto l'epilogo.

L'annuncio della prossima chiusura della bottega, a causa delle «troppe spese» e della «concorrenza» dei grandi supermercati, è stato infatti dato in un'interrvista rilasciata dai titolari al quotidiano L'Arena. Una notizia che è stata accolta con dispiacere anche dall'ex assessore al Commercio del Comune di Verona, oggi eletto consigliere per la Lega, Nicolò Zavarise: «Dispiace profondamente che si perda un importante patrimonio storico e commerciale, le botteghe storiche della nostra città rappresentano un cardine profondo a livello culturale attinente al nostro tessuto economico, composto prevalentemente proprio dalle piccole e medie imprese. Quanto accaduto dimostra che le difficoltà post covid sono ancora attuali e concrete, l’auspicio è che si lavori con l’obiettivo di offrire supporto tangibile a ogni realtà che sta ancora soffrendo e che vive ogni giorno combattendo per la propria sopravvivenza».

Lo stesso consigliere comunale Nicolò Zavarise ha poi aggiunto: «Come assessore al commercio mi sono impegnato fortemente nel promuovere il marchio di bottega storica, facendo arrivare il numero complessivo di attività riportanti questo riconoscimento a 241, le ultime 23 premiate proprio a maggio di quest’anno. L’auspicio è che la stessa attenzione provenga anche dall’attuale amministrazione, in quanto perdere ognuna di queste realtà è una sconfitta sociale; non va dimenticato infatti - ha concluso Zavarise - che dietro ad ogni struttura commerciale ci sono persone e famiglie che vanno tutelate ad ogni costo».