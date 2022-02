Punti tampone Ulss 9, dopo Raldon chiudono anche in Borgo Roma, Cologna e Caprino: tutte le novità

Seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica in provincia di Verona, che «attraversa in questa fase una congiuntura favorevole con un contestuale calo della domanda», l’Azienda Ulss 9 Scaligera spiega in una nota di star «rimodulando l’offerta dei punti tamponi nel territorio». In particolare, questa settimana è stato chiuso il centro di Raldon a San Giovanni Lupatoto. Da lunedì prossimo, 14 febbraio 2022, chiuderanno inoltre i punti tamponi di Caprino Veronese, Cologna Veneta e Borgo Roma – Via Pasteur.

Oltre a ciò, verranno ritoccati anche gli orari dei punti di Cerea, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato dalle 12 alle 14, nonché quello di Bussolengo, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 19. Inoltre, dalla prossima settimana, il centro tamponi del Centro Polifunzionale Don Calabria, via San Marco - Verona sarà attivo dal lunedì al venerdì e resterà chiuso il sabato.

Tutte le sedi e gli orari dei punti tamponi sono disponibili sul sito dell’Ulss 9. Si ricorda che i punti tamponi sono dedicati esclusivamente ai cittadini aventi diritto e che per accedere è necessaria la prenotazione online.